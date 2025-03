Antonello Pilloni è cittadino onorario 

È Antonello Pilloni, storico presidente della cantina di Santadi, il nuovo cittadino onorario della città di Carbonia. La sua storia è fortemente legata anche alla città mineraria ed è per questo che il Consiglio comunale ha deciso di concedergli la cittadinanza onoraria.

Il personaggio

Nato a Nuxis nel 1934 arriva in città a 17 anni, nel 1951, e collabora in una attività commerciale di famiglia, prima in via Curiel e poi in via Oristano, maturando tante esperienze che si riveleranno utili in futuro. Con il passare degli anni diventa imprenditore agricolo e viene invitato a diventare socio della Cantina di Santadi (società cooperativa agricola a.r.l,) dal fondatore storico Peppino Sais, diventandone presidente nel 1976 e sino al luglio 2024, quando fu nominato presidente onorario. Una volta salvata dal fallimento, signor Pilloni la rilancia e oggi grazie ai suoi vini, un nome per tutti il “Terre brune”, la Cantina di Santadi è presente in più di 40 Paesi disseminati nel mondo. La vita di Antonello Pilloni è legata anche alla politica; tesserato del Partito Sardo d’azione sin da giovane, per 37 anni, dal 1966 al 2003, è stato sindaco di Nuxis. L’amministrazione, accogliendo la richiesta dei consiglieri Beppe Vella e Pino Giganti, ha deciso quindi di annoverare Pilloni tra i suoi cittadini per via del “suo encomiabile impegno e la sua dedizione, che ha valorizzato ed esportato le eccellenze vitivinicole del Sulcis Iglesiente, contribuendo a dare lustro a Carbonia e al territorio con prodotti che hanno riscosso l’apprezzamento di consumatori italiani e stranieri”. Oggi, alle 18, la cerimonia ufficiale nell’aula consiliare di piazza Roma.

Gli altri nomi

Antonello Pilloni non è l’unico ad occupare il registro dei cittadini onorari di Carbonia. Insieme a lui, a partire dal 2007, vi sono altre 4 personalità. Il primo in ordine cronologico è stato monsignore Tarcisio Pillola, vescovo di Iglesias dal 1999 al 2007. Qualche settimana prima della fine del suo mandato episcopale, il Pastore nativo di Pimentel ricevette l’onorificenza dalle mani dell’allora sindaco Tore Cherchi, con l’approvazione del Consiglio comunale. L’anno successivo, ancora durante il mandato di Salvatore Cherchi, la cittadinanza onoraria venne attribuita a Fratel Gerard Fabert, sacerdote della congregazione dei piccoli fratelli del vangelo, che per 13 anni lavorò nelle miniere dell’iglesiente e contribuì alla nascita in città della Comunità di via Marconi. Passarono oltre 10 anni per arrivare al terzo cittadino, anzi cittadina, onorario, del centro minerario. Nel 2021, durante il mandato di Paola Massida, il riconoscimento fu attribuito alla senatrice a vita Lilliana Segre, come testimone sopravvissuta all'Olocausto ed esempio di impegno civico contro l'odio e l'intolleranza. Nel 2022 infine, su richiesta anche di alcune associazioni di Combattenti e dell’Arma, l’amministrazione comunale guidata dall’attuale sindaco Pietro Morittu deicide di conferire la cittadinanza al Milite Ignoto, in memoria di chi è caduto in guerra per i propri ideali.

