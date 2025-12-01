VaiOnline
Musica.
02 dicembre 2025 alle 00:38

Antonello Manca è primo al concorso Fenix award 

Il maestro oristanese Antonello Manca vince il primo premio al Fenix award international music competition per la categoria “Composizione”. Il compositore, violinista e direttore d'orchestra ha conquistato il riconoscimento all’importante concorso musicale che vede la partecipazione di talenti classici provenienti da tutto il mondo. La giuria ha riconosciuto l’eccellenza e l’originalità dell’opera da lui presentata. «Manca, la cui carriera è caratterizzata da un eclettismo che lo vede attivo con successo in veste di violinista virtuoso e direttore, ha dimostrato ancora una volta la sua maestria nel linguaggio compositivo», si legge in una nota degli organzzatori. ( s. p. )

