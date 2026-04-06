Antonello Lai, cantore degli ultimi 

Un nuovo focus dal sapore speciale sarà al centro della seconda lezione dell’Università di Aristan nel ricco anno accademico 2026 che ha preso l’avvio con un ricordo-analisi sull’imprenditore ed editore Niki Grauso. Il prossimo appuntamento del calendario voluto e creato da Filippo Martinez è per domani nell’Aula magna del Seminario Arcivescovile in via Cogoni 9 a Cagliari. Porte aperte alle 18.45 mentre l’inizio dell’incontro alle 19,30. Perché il tema è speciale (non meno del primo)? Perché al centro dell’incontro ci sarà il racconto d Antonello Lai (1956-2024), per tutti Tziu Lai, il noto cronista cagliaritano di un’umanità invisibile, volto televisivo di Tcs ma in passato collaboratore de L’Unione Sarda.

L’articolo di Pisano

Secondo gli organizzatori dell’Università di Aristan: «I suoi reportage costituiscono un enorme corpus umanistico molto più vivo, molto più vero, molto più efficace delle disquisizioni dotte e spesso sussiegose di sociologi e antropologi alla moda. Tziu Lai non si scomponeva mai: sapeva dialogare acrobaticamente con poeti imprendibili come Alessandro Bergonzoni ma anche adeguarsi in scioltezza ai linguaggi delle suburre più impresentabili». Ecco come lo descrive Giorgio Pisano (cronista di impareggiabile talento, storico inviato, vicedirettore dell’Unione Sarda e maestro di una generazione di giornalisti scomparso nel 2016) introducendo magistralmente un’intervista intitolata “L’addetto-stampa degli ultimissimi” pubblicata su L’Unione Sarda del 4 settembre 2005. Intervista che sarà riproposta ai partecipanti attraverso la lettura musicata di Luca Cocco e Renzo Cugis.

Riconoscimenti

Antonello Lai nella sua carriera ha vinto numerosi premi nazionali a cominciare da quello dedicato a Ilaria Alpi. E nella sua lunga carriera è però anche capitato che lo abbiano preso in giro, bastonato, cacciato malamente. «C’è una passione quasi evangelica tra Tziu Lai e l’umanità che propone nei suoi servizi televisivi», affermano quelli dell’Università di Aristan.

Interventi

Nella lezione di domani Antonello Lai sarà raccontato dalla giornalista Alessandra Addari, sua direttrice a Tcs, dall’amico e regista Paolo Carboni, dallo showman Ignazio Deligia che gli dedicherà anche una canzone introdotta dal giornalista Giacomo Serreli. Voce anche allo storico cameraman Chicco Lecca. Infine la Banda Musicale di Monastir, diretta dal maestro Alessandro Cabras, suonerà in suo onore un brano speciale. (red. cult.)

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