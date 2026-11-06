Antonelli vola sulla pista di Senna 

San Paolo. Con il casco-replica di quello di Ayrton Senna e a casa del mito paulista, Kimi Antonelli ha bagnato il primo venerdì da campione del mondo con il miglior tempo. In realtà bagnato è un termine che sarà più adatto alla giornata di oggi e a quella di domani, quando sul circuito di Interlagos e attesa pioggia e qualcuno spera che possa capovolgere i comunque incerti verdetti della prima giornata di giri cronometrati. Una su tutte, la Ferrari che ieri ha convinto poco, al netto del fatto che c’è stato qualche problema e che Charles Leclerc, (che nella seconda ha reso a Lewis Hamilton 27 centesimi) nella prima sessione ha ceduto il sedile allo svedese Dino Beganovic.

La prima sessione

Con qualche collaudatore o rookie in pista, era stato Lando Norris con la Mclaren ad aggiudicarsi la migliore prestazione nelle prime libere del Gran Premio di San Paolo (o del Brasile se preferite) con il crono di 1’11”717. Secondo Kimi Antonelli con la Mercedes a 82 millesimi, davanti alla Red Bull di Max Verstappen a 0”236. Quarto tempo invece per la Ferrari di Lewis Hamilton (a 0”324) che aveva preceduto la Mercedes di George Russell. A seguire Hadjar, l’italiano Gabriele Minì sulla Alpine, Bortoleto, Colapinto e Lawson.

La seconda sessione

Al pomeriggio, con una nebbiolina insidiosa in alcune zone del breve tracciato, Kimi Antonelli è stato come detto il più veloce. Il più giovane campione del mondo della storia, ha girato in 1’10”763 e ha preceduto la McLaren di Norris di 0”253 e la Red Bull di Max Verstappen di 0"259. L’olandese è stato quello che ha girato meno di tutti e nelle fasi finali ha avuto anche un lieve contatto con una delle due Mercedes, andando in testacoda se altre conseguenze. Alle loro spalle ecco la seconda Mercedes di George Russell (a 0”273) e l’altra McLaren di Oscar Piasti a 0”321. Poi le Ferrai dei due piloti in crisi di affiatamento dopo le scintille messicane: sesto Hamilton a 45 centesimi da Antonelli, settimo Leclerc che ne paga invece 72.

Il programma

Oggi l0agenda prevede alle 15.30 la terza sessione di prove libere e alle 19 le qualifiche. Domani alle 18 il Gp di San Paolo, tutto su Sky Sport. Le previsioni sono tutt’altro che tranquillizzanti. La pioggia (magari consistente) potrebbe rimescolare le carte.

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