Antonelli vede a un passo il traguardo del titolo mondiale 

Il mondiale piloti è lì, a portata di mano, ma attenzione a non sbandare prima del traguardo. È un umore a metà tra prudenza e scaramanzia quello che si respira in casa Mercedes e nello staff di Kimi Antonelli: il secondo posto dell’italiano a Sepang, se da un lato ha rafforzato la sua leadership in vetta alla classifica, ha però fatto scattare un campanello d’allarme nella scuderia tedesca sul piano dell’affidabilità, e teme comunque i rivali alle spalle da Red Bull, a McLaren e Ferrari.

Antonelli è primo con 84 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell e 106 sulla rossa di Lewis Hamilton. Sono tanti ma, come fanno notare in Mercedes, se ne assegnano 25 a gara e mancano ancora sette Gran Premi e una Sprint. Toto Wolff è apparso per questo deluso del mancato incremento della nuova veste aerodinamica della W17. L’obiettivo è sfruttare gli ipotetici miglioramenti della nuova power unit che debutterà ad Austin. Insomma l’esperto team principal tedesco è consapevole che la Mercedes è bel lungi dall’essere in crisi ma non vuole che l’ambiente si rilassi. «Kimi ha fatto il suo lavoro e sono contento, ma è il tema generale dei ritiri che potrebbe costarci caro: non possiamo permetterci che continui», ha avvertito.

Antonelli, grazie al secondo posto di domenica alle spalle di Max Verstappen, è primo in classifica con 320 punti: da qui alla fine della stagione in palio ci sono ancora 182 punti assegnabili. Dal punto di vista matematico è tutto ancora possibile, ma il traguardo appare più vicino. Nel prossimo weekend si corre a Singapore, anche con la sprint.

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