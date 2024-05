Antonelli sicuro, Scotto sprecone 

Zaccagno 6 Incolpevole sul gol, attento in apertura di ripresa sulla conclusione velenosa di Improta.

Idda 6 Deve controllare Lanini e tutto sommato lo limita. Poco altro, per il resto.

Antonelli 6,5 Attento e deciso nelle chiusure, il migliore della difesa.

Dametto 5,5 Un po’ troppa sofferenza dalle sue parti.

Zecca 6 Molto attivo e pericoloso sulla fascia, cala nella ripresa.

Giorico 5,5 Geometrie e posizione, ma senza brillare come in altre occasioni.

Mastinu 6 Pronto a verticalizzare, il migliore nelle intuizioni di gioco, ma in occasione del gol di Talia è fuori posizione (dal 59’ Kujabi 5,5 nel finale spreca un tiro da buona posizione).

Zambataro 5,5 Pensa più a contenere sulla sinistra che a spingere, prova sottotono (dal 59’ Liviero 6 , meglio come spinta sulla fascia).

Ruocco 5,5 Un paio di accelerazioni ma ha difensori che lo equivalgono nella corsa palla a terra, tanto che è pericoloso solo su un’incornata (dall’89’ Goglino sv ).

Scotto 5,5 La sua punizione al 15’ chiama alla prodezza il portiere di casa, ma su azione non è incisivo e spreca nella ripresa l’occasione buona su mischia.

Fischnaller 5,5 Svaria molto sul fronte offensivo ma non ha uno dei suoi guizzi (dal 75’ Diakité 6 , ha sulla testa la palla del pari ma il passaggio non ha forza).

Greco (all.) 6 Un po’ in ritardo nel leggere le difficoltà sulla propria fascia sinistra, con Dametto e Zambataro in ansia e poco aiutati dal centrocampo. Bravo a far recuperare alla Torres l’aggressività nel secondo tempo.