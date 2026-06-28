antonelli si accontenta 

Spielberg. Festa Mercedes e doccia fredda Ferrari nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Sul circuito tra le montagne di Spielberg torna alla vittoria George Russell che guadagna dieci punti in classifica sul compagno e leader del Mondiale Kimi Antonelli, arrivato terzo a un soffio dalla Red Bull di Max Verstappen che ha difeso sino alla bandiera scacchi un ottimo secondo posto sul circuito di casa. Passo indietro per le Ferrari che solo al via si sono fatte notare, mentre nel resto della corsa sono cadute nell'anonimato a caccia di cavalli mancanti e chiudendo al quinto posto con Lewis Hamilton (a due settimane dal trionfo di Barcellona) e addirittura all'ottavo posto con Charles Leclerc che in qualifica aveva brillato conquistando la prima fila. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri, quarto, e quella incolore di Lando Norris, settimo alla fine. Il successo mancava a Russell dal primo Gran Premio della stagione a Melbourne in Australia a inizio marzo prima che la stella di Antonelli cominciasse a brillare a luce piena dominando in lungo e in largo il Mondiale: il pilota inglese della Mercedes fin dal via non ha sbagliato nulla, assistito da una strategia gomme azzeccata. Alle sue spalle Verstappen è autore di una prova tutta sostanza sulla pista di casa del suo team, mentre il leader della classifica generale Antonelli chiude una corsa giocata un po' in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Alla fine davanti alla bandiera a scacchi meno di quattro secondi separano i primi tre piloti al traguardo a riprova di una gara aperta fino all'ultimo.

Classifica più corta

Una vittoria quella in Austria che ridà coraggio in chiave Mondiale a Russell ora a quinta 131 a -40 da Antonelli: «È stata una gara dura», ammette il pilota inglese dalla festa del podio, «sono felice di essere sul gradino più alto. Ci siamo messi in carreggiata dopo un periodo difficile ed è stata proprio una bella gara. Ho dovuto gestire ogni giro con loro due dietro, Kimi e Max sono stati bravi. Hai guadagnato 10 punti su Antonelli? Non vedo l'ora di andare a Silverstone la settimana prossima e correre davanti ai tifosi dio casa». Felice per il podio conquistato sul Red Bull Ring Verstappen: «Ottima gara, i primi giri sono stati molto divertenti e poi ho cercato di gestire le gomme». Cosciente d'aver limitato i danni in una gara poco brillante è il giovane pilota italiano della Mercedes Antonelli: «Sono stato troppo entusiasta nei primi giri, ho fatto troppi errori e non ho guidato bene. Dopo aver cambiato le gomme è andata meglio, ma sono entrato in gara troppo tardi, forse con tre quattro giri in più potevo raggiungere Max e fare meglio».

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