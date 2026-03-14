Antonelli, poleman record 

Shanghai. Andrea Kimi Antonelli ricorderà per tutta la vita il 14 marzo 2026. Alla seconda stagione in Formula 1, in un sol giorno ha ottenuto la prima pole position della carriera e, a 19 anni 6 mesi e 18 giorni, é diventato, sulla impegnativa pista di Shanghai, anche il più giovane poleman della storia del motorsport a ruote scoperte, spodestando Vettel, Monza 2008, all'epoca 21 anni 2 mesi 11 giorni. E ora promette: «Farò del mio meglio per riportare l'Italia sul podio».

L'ultima pole tricolore risaliva al 2009, in Belgio, con Fisichella. La sorte ha poi voluto che un problema elettrico alla powr unit abbia intralciato in avvio di Q3 il suo compagno in Mercedes George Russell, vincitore della sprint davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Nonostante ciò, l'inglese é riuscito a conquistare la prima fila. Nella gara su 19 giri Antonelli aveva chiuso quinto, attardato da un intoppo in avvio e poi da un penalità di 10” dopo un contatto con Adjar.

Rosse in caccia

Oggi alle 8 (Sky Sport), dietro le Frecce d'Argento partiranno le Ferrari, sempre più a loro agio con i nuovi regolamenti, con Hamilton davanti a Leclerc. «Siamo ancora a 4 decimi dalla Mercedes» ha sottolineato il team principal Vasseur ,«ma la direzione é quella giusta». In terza fila le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, in quarta Pierre Gasly (Alpine) con la Red Bull di Max Verstappen, che ha preceduto d’un soffio Isack Hadjar.

Predestinato

Bolognese, viso incorniciato dai riccioli, appassionato di calcio e tifoso di Messi, figlio del pilota di auto sportive Marco, Antonelli ha l'imprinting del predestinato. La sua ascesa in F1 è stata a dir poco fulminea. La prima a notarlo - durante l'esperienza nel karting, dove ha collezionato un numero incredibile di trofei - é la Mercedes. Il talent scout Gwen Lagrue lo segnala al team principal Toto Wolff. Il manager austriaco ne intuisce subito il talento e scommette sulla crescita dell'italiano. Un investimento a lungo termine che comincia a pagare i dividendi. E inorgoglisce Wolff: «In tanti dicevano che il ragazzo era troppo giovane per un sedile Mercedes: oggi ha dimostrato quanto vale».

RIPRODUZIONE RISERVATA