Antonelli ora sogna la festa iridata a Imola 

Conquistare il titolo al secondo match point e festeggiare nella sua terra e davanti ai tifosi italiani, sul circuito di Imola, dove si potrebbe disputare l'ultimo Gran premio della stagione.

Sarebbe questo il programma ideale sognato da Andrea Kimi Antonelli per chiudere la sua stagione straordinaria e molti segnali fanno intendere che, data quasi per scontata la prima parte di tale scenario, anche la seconda potrebbe infine realizzarsi se si dovesse arrivare alla cancellazione per motivi di sicurezza delle ultime due gare, i Gp del Qatar e di Abu Dhabi (il 29 novembre e il 6 dicembre), con Imola che potrebbe subentrare per non lasciare monco un campionato che ha già perso a primavera le gare Bahrain e in Arabia Saudita per il conflitto tra Stati Uniti/Israele e l'Iran. Sebbene le ostilità in Medio Oriente si siano attenuate, la situazione è ancora ben lontana dalla normalità e non è detto che dopo il doppio voto in Israele e negli Usa la macchina delle ostilità non si rimetta in moto. Al momento, gli occhi sono puntati sul Mondiale MotoGp, che dovrebbe sbarcare in Qatar la prossima settimana. Un'eventuale rinuncia - ma qualcosa in più si saprà non prima di domani quando gli organizzatori, la MotoGp e i team si riuniranno per decidere il da farsi in base alla garanzie di sicurezza offerte - sarebbe un segnale anche per il circus, anche se il presidente e ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, ha confermato che la strategia è quella di confermare entrambe le gare. A Imola si sta lavorando per farsi trovare pronti, anche all'ultimo momento, per festeggiare in modo adeguato il primo italiano, oltretutto un bolognese, a vincere il mondiale di Formula 1 dopo oltre 70 anni e anche per cancellare la delusione dell'esclusione patita quest'anno. Nella lontana Città del Messico, intanto, Antonelli si prepara a salire l'ultimo, piccolissimo gradino della sua scalata, dato che solo due punti lo dividono dalla certezza matematica del trionfo. La cancellazione delle ultime due gare gliela garantirebbero già da ora, ma niente lascia pensare che tale annuncio, anche se dovesse essere nei piani, venga dato prima del Gp di domenica prossima.

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