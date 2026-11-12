Sarà che l’appetito vien mangiando ma, fresco di Mondiale di F1 appena conquistato per Kimi Antonelli, il più giovane iridato della storia, la pancia non è affatto piena. «Nonostante la vittoria del campionato», racconta da San Marino dove da qualche anno ha la residenza, «ho ancora più fame di prima: vincere è una sensazione bellissima, una delle cose più belle che ti possono accadere e vuoi rivivere quel momento sempre di più». La testa è già al 2027: «In queste ultime gare per me è come se iniziasse la preparazione. L’obiettivo è finire bene l’anno, magari con altre vittorie, e ripartire molto forte il prossimo per ripetermi. È solo l’inizio: la fame c’è, il fuoco dentro pure. Sono contentissimo».

Pronto ad aggredire il futuro con rinnovata carica, se mai ce ne fosse bisogno, il “cinno volante” bolognese è pronto anche a vivere una giornata speciale con Jannik Sinner («Un grande amico, fa molto piacere ricevere i suoi complimenti, abbiamo una giornata in kart da fare insieme ma se vuole cambiare con il GT3 lo facciamo volentieri») e valuta i rivali più temibili nella prossima corsa al titolo. «Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc: tutti i piloti dei top team, anche il mio compagno, Russell. Sarà una lotta molto serrata: già adesso siamo vicinissimi. Se devo scegliere un pilota che darà più problemi, sarà Max Verstappen». In attesa della nuova stagione, Kimi si volta a guardare il percorso e individua tre snodi cruciali: il Gp di Cina, quello di Montecarlo e Monza. E potrebbe riproporre i capelli tinti con le sfumature del Tricolore, come nelle scorse ore a casa Mercedes: «Magari in un’altra occasione speciale lo rifarò».

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