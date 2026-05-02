Antonelli in pole a Miami 

Una gara sprint targata McLaren, dall'inizio alla fine, mentre la pole position del Gp vero e proprio è firmata da uno storico Kimi Antonelli. Il ritorno in pista della Formula 1 a Miami dopo un mese di stop, a causa dei Gp arabi annullati per la guerra in Iran, segna la rinascita della scuderia di Woking e del campione del mondo, Lando Norris, che domina la mini corsa del sabato precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di un ottimo Charles Leclerc che nella gara lunga domenica scatterà dalla terza posizione. Il monegasco al via passa la Mercedes di Antonelli (sesto posto per il leader del Mondiale, penalizzato di due posizioni per track limits) e negli ultimi giri dà anche l'impressione di poter lottare per la seconda posizione. Ai piedi del podio finisce la Mercedes di George Russell che, dopo aver perso la battaglia in pista col compagno di squadra, riesce a superare Antonelli solo grazie alla penalità di cinque secondi inflitta al pilota italiano per aver superato per quattro volte la linea bianca del tracciato. Chiude quinta la Red Bull di un ritrovato Max Verstappen, che sbarra la strada a Lewis Hamilton incapace di fare meglio della settima posizione.

La classifica

Russell sale a -7 punti dal leader Antonelli, mentre Leclerc è a -20 dal driver bolognese. Il tutto in una corsa cominciata con il ricordo commosso di Alex Zanardi con tutti i piloti schierati sul traguardo, un minuto di silenzio ed il tabellone sulla linea di partenza a illuminare il nome e il volto dell'ex pilota di formula 1 e campione paralimpico morto proprio ieri, l'1 maggio, nello stesso giorno in cui 32 anni fa il Circus e il mondo intero piangevano la leggenda brasiliana Ayrton Senna. Nelle qualifiche a tarda sera Antonelli è il migliore di tutti davanti a Verstappen e Leclerc.

Soddisfatto Leclerc che nel finale ha tentato di superare Piastri per prendersi il secondo posto con una Ferrari in grado di lottare grazie anche alle numerose novità portate a Miami: «Gli aggiornamenti hanno funzionato, il team ha fatto un lavoro eccezionale nelle ultime cinque settimane ma anche la McLaren ne ha portati. Sono soddisfatto del terzo posto ma - aggiunge il pilota monegasco - non possiamo accontentarci, dobbiamo fare di più». L'italiano leader del Mondiale non nasconde il dispiacere per aver perso punti sia per una partenza non all'altezza sia per la penalità: «Peccato la partenza, come procedura avevo fatto tutto giusto stavolta. Peccato perdere tante posizioni - afferma Antonelli, leader del Mondiale di F1 con la sua Mercedes - gara compromessa a quel punto. Dopo ero molto arrabbiato con me stesso e ho commesso troppi errori. Ora mi devo riconcentrare sulla qualifica per poter ottenere un risultato migliore nel Gran premio».

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