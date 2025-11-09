Antonelli, eroe italiano 

San Paolo. Lando Norris è padrone del Gran Premio del Brasile. Dopo aver vinto la sprint, l'inglese della McLaren domina anche la gara lunga della domenica, allungando ancora in vetta alla classifica generale del Mondiale piloti. Alle spalle del pilota britannico la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Per l'italiano - scattato dalla prima fila a fianco del poleman Norris - si tratta del secondo podio della carriera che migliora il terzo posto di cinque mesi fa in Canada. Nel finale di gara è bravo a resistere alla rimonta di uno straordinario Max Verstappen che chiude sul terzo gradino del podio una gara iniziata dalla pit lane per aver sostituito l'intero pacchetto motore. Non va oltre il quinto posto Oscar Piastri che non riesca a strappare la quarta a George Russell. L'australiano della McLaren (ora a -24 da Norris) precede Oliver Bearman, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Il pasticcio

Nuova domenica disastrosa per la Ferrari. Gara sfortunatissima e terminata quasi subito per Charles Leclerc: la sua SF-25 alla ripartenza dalla Safety Car entrata poco dopo il via per l'incidente di Bortoletto è stata colpita sulla ruota anteriore sinistra dalla Mercedes dell'incolpevole Antonelli (a sua volta spinto verso l'esterno da Piastri), con un effetto-domino che non ha lasciato al monegasco alternative all'abbandono lungo la pista, senza possibilità di riportare la monoposto ai box. Fuori anche Lewis Hamilton che si ritira dopo metà gara con una macchina inguidabile dopo un paio di contatti nelle primissime fasi del Gran Premio e una penalità da 5”. Secondo incidente in due giorni per il beniamino di casa Gabriel Bortoleto.

La corsa iridata

Un bel passo avanti vero il primo titolo per Norris che ha condotto una gara sempre al comando senza sbavature a differenza dal suo rivale più diretto Piastri: «Ho spinto tanto, che gara fantastica, è bello vincere qui in Brasile. Ho ignorato i miei detrattori, mi sono concentrato su me stesso. Sto spingendo al massimo, anche fuori dalla pista. Non è mai facile. Non penso ancora al titolo, oggi per me è stata una grande vittoria. Il Mondiale? Non ci penso ancora. Mancano ancora tre Gran Premi e possono succedere tante cose. Quindi avanti così a testa bassa». Giornata da ricordare anche per Antonelli che ha conquistato il suo miglior risultato in F1: «Sono stato fortunato a non riportare troppi danni alla ripartenza», ha ammesso l’italiano della Mercedes. «Dopo la macchina era un po' strana ma è venuta fuori una bella gara. La rimonta di Verstappen nel finale non me l'aspettavo. Alla fine mi sono dovuto difendere da lui che arrivava con gomme fresche ma io correvo in aria pulita e quando lui è diventato più minaccioso ho potuto rispondergli».

