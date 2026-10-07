Antonella e i sogni finiti a Linate 

Ci sono foto (come quella in prima pagina) che dopo anni diventano più forti delle parole. Antonella Sanna ha uno zainetto sulle spalle, e il sorriso di chi è dove vorrebbe essere: in viaggio, davanti a qualcosa ancora da scoprire. È scattata in Vietnam, pochi mesi prima dell’8 ottobre 2001. Doveva essere una delle tante partenze della sua vita. Invece, 25 anni dopo, è un modo per raccontarla. «Quella foto racchiude il suo modo di vivere: sempre felice, alla scoperta di nuove esperienze e nuove emozioni», dice il fratello Pietro.

Storia di un talento

Antonella aveva 30 anni. Era nata e cresciuta in una famiglia molto nota a Nuoro, figlia dell’avvocato Gian Pietro Sanna, nipote di Gianni Marras, presidente dell’Ordine forense nuorese. Ma il suo percorso aveva preso una strada tutta sua. Si era laureata giovanissima in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano. Quasi subito era arrivato il lavoro in Price Waterhouse, grande società di consulenza aziendale. Lavoro che amava, fatto per la sua curiosità: Londra, la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti. Paesi, aziende, progetti. Tornava sempre in Sardegna. «Era una persona meravigliosa, solare», ricorda Pietro. «Ogni volta che entrava in casa diceva: “Che bella la vita”». È questa la frase che racconta chi era Antonella. Non la vittima di una tragedia, non un nome tra i 118 letti durante le commemorazioni. Una giovane con la fretta di vivere.

Fraterna amicizia

Quell’estate Pietro era andato da lei a Berlino. Il rapporto tra fratello minore e sorella maggiore aveva vissuto i contrasti della giovinezza, ma con gli anni era diventato uno scrigno di amicizia, oggi custodito con gelosia. Lei cresceva professionalmente. La Price la mandava dove c’era bisogno di competenze, dove un’azienda aveva bisogno di ripensare il proprio modello produttivo. Aveva lavorato a progetti importanti, Francia, Stati Uniti «alla Pirelli. Era orgogliosa, entusiasta». Viaggiava verso un futuro da manager.

L’ultima missione

Era diretta in Norvegia per una consulenza importante per Tetra Pak. Sarebbe dovuta arrivare a Oslo passando da Copenaghen. Per questo era salita sull’MD-87 della Scandinavian Airlines. Alle 8.10, nella nebbia di Linate, l’aereo entrò in collisione con un Cessna che per errore si trovava in pista: 118 le vittime. Il più grande disastro aereo italiano. Era la combinazione di errori umani e gravi carenze nella sicurezza dello scalo, come l’assenza del radar di terra. Pietro, praticante, era in Tribunale a Bologna. «Una telefonata», le copie del fascicolo lasciate sul tavolo, scappò su un treno per Milano. Oggi, avvocato, non ama tornare su quella vicenda. Non ha voluto trasformare il dolore in una battaglia quotidiana. «Quella vicenda l’ho voluta chiudere subito. Meglio mettere una pietra sopra, senza farsi male ogni giorno». Perché, quando il ricordo torna, vuole che sia di Antonella, non dell’incidente. «Cercate di ricordare il bello», è il senso delle sue parole. Perché il dolore può diventare un coltello se lo si tiene sempre in mano. Lucia, la mamma, ancora oggi va in cimitero ogni giorno, da 25 anni. Puntuale. E mantiene i contatti con le altre madri. Antonella, però, per Pietro non è ferma a Linate. È quella ragazza con lo zaino sulle spalle. Che aveva cominciato a sognare la vita. «Mi faccio un bambino e te lo lascio in Sardegna», diceva a mamma Lucia. Oslo per Antonella era una tappa. Sono passati 25 anni.

Oggi il Comitato 8 Ottobre organizza una giornata per ricordare le vittime: la commemorazione a Linate, la messa a Sant’Ambrogio, la lettura dei nomi e le testimonianze dei familiari.

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