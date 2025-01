Antonella Clerici e Gerry Scotti sul palco della prima sera 

Sono Antonella Clerici e Gerry Scotti i «due amici» che Carlo Conti cercava di convincere ad affiancarlo nella prima serata del Festival di Sanremo, martedì 11 febbraio, quella che vedrà Jovanotti super ospite. L'annuncio ieri mattina in diretta sulla Rai a “È sempre Mezzogiorno”. «Ti ho chiamato per chiederti: quanto deve stare nel forno la focaccia?», ha scherzato al telefono il direttore artistico con Clerici, cogliendola nel pieno di una ricetta. E poi: «Ho ripetuto più volte che questo è un Festival di co-conduzione corale. La prima sera, l'avevo detto, voglio due amici. E sono Antonella Clerici e Gerry Scotti».

In video è spuntato anche Scotti: «Rarissimo vedermi su Rai 1!». E poi: «So che l’hai chiamato Festival dell’amicizia. E quando nelle interviste mi chiedono di un amico in televisione io rispondo sempre Carlo Conti». Infine il ricordo di un altro caro amico, Fabrizio Frizzi: «Se fosse qui, sarebbe stato sicuramente con noi su quel palco».

Per Clerici è un atteso ritorno: nel 2010 è stata l'ultima donna principale conduttrice nella storia del Festival (dopo Loretta Goggi nel 1986, Raffaella Carrà nel 2001 e Simona Ventura nel 2004) mentre nel 2005 affiancò Paolo Bonolis. Quanto all’esordio di Scotti all'Ariston, già da qualche giorno circolava l'indiscrezione di Dagospia sulla liberatoria di Mediaset, in una sorta di temporaneo patto di non belligeranza sugli ascolti durante la settimana sanremese. «Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l'unica conditio sine qua non che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato», ha spiegato il conduttore. «Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì». Non è la prima volta che sul palco dell'Ariston sale uno storico volto della concorrenza: nel 2017, sempre con Carlo Conti, c'era già stato il via libera alla partecipazione di Maria De Filippi.

Quanto agli altri co-conduttori, Conti ha già confermato Geppi Cucciari e Mahmood per la serata delle cover, per la seconda Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio (super ospite Damiano David), la terza Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini, in finale Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.