Antivirali ad azione diretta, la grande rivoluzione 

Quali terapie per l’epatite C?

Il trattamento dell’epatite da virus C (HCV) con gli antivirali ad azione diretta costituisce una delle maggiori rivoluzioni della medicina degli ultimi 15 anni. Quella che era una malattia cronica, caratterizzata da una evoluzione prima verso la cirrosi e poi verso l’epatocarcinoma, trattabile in tempi lunghi (mesi) con farmaci di efficacia limitata è divenuta un’infezione curabile in poche settimane con farmaci gravati da minimi effetti collaterali, con tassi di successo superiori al 90%. L'OMS ha definito come obiettivo l'eradicazione dell'HCV entro il 2030, ma vi è una criticità rappresentata dal sommerso. Si stima che in Italia vi siano 300.000 infetti inconsapevoli.