Antitumorali agli over 80, il caso scuote anche il Pd 

La carta della smentita per provare a salvare la giornata difficile di Armando Bartolazzi. Ma sul piano politico la tensione resta tutta per le dichiarazioni fatte giovedì al convegno di Federsanità. Si discuteva la sostenibilità della spesa sugli antitumorali, dopo i dati presentati dalla Regione: Bartolazzi ha detto che «ai pazienti di 80 anni alcune terapie non si potranno più dare».

Pd e Progressisti

Sono stati i dem, di mattina, i primi a bollare come «criterio anagrafico discriminatorio» le parole di Bartolazzi. «La salute – si leggeva in una nota – non può essere messa a rischio per esigenze di bilancio. Ogni paziente ha diritto alla cura, indipendentemente dall’età». Poi siccome il rituale della politica impone una fratellanza di coalizione, dopo che Bartolazzi ha detto di «non poter mai negare le cure ai pazienti ultraottantenni», il Pd ha rilevato che «bene la smentita» ma serve «l’impegno» dell’assessore per «raddrizzare la gestione della sanità sarda». Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, si è detto «certo che nessuno nella nostra maggioranza, tanto meno l’assessore, possa ritenere accettabile l’idea di negare una cura o un farmaco in base all’età. Resta però un nodo strutturale. Se davvero “non ci sono fondi sufficienti per erogare certi farmaci a tappeto”», come detto dall’Ufficio stampa di Bartolazzi, «non si può attendere senza immaginare una soluzione».

Todde e fedelissimi

Il copione della narrazione pro-Bartolazzi si è ripetuto identico a tutte le altre volte in cui gli M5S finiscono sotto attacco. Dall’Ufficio comunicazione di Todde sono arrivati a raffica comunicati stampa pressoché identici, dove la frase più ripetuta è stata «vergognosa e gravissima strumentalizzazione delle parole di Bartolazzi». In calce le firme dei consiglieri regionali e della senatrice Sabrina Licheri. «La nostra priorità – suonava l’altra frase più citata da Cinque Stelle e da Uniti per Todde – è rimediare al disastro lasciato dalla precedente Giunta». Ma si leggeva anche: «Noi continuiamo a lavorare per dare a tutti i sardi la sanità che si meritano». In difesa dell’assessore pure la presidente Todde, secondo cui alle parole di Bartolazzi è stato «attribuito un significato «completamente distorto, lontano anni luce dalla sua e nostra visione politica e dal nostro senso di umanità».

Il precedente

Sui social, ieri, girava il resoconto di un convegno del 2018, a cui Bartolazzi partecipò da sottosegretario della Salute. «Non ci sono fondi – disse già allora – per garantire in futuro i trattamenti innovativi», ovvero i farmaci costosi su cui giovedì ha ipotizzato la non somministrazione agli over 80. «Agli oncologi – invitò nel 2018 – chiedo di selezionare al meglio i pazienti da trattare per evitare inutili sprechi». Di certo, Gianni Amunni, il professore toscano intervenuto per replicare all’assessore, non solo ha ammonito dall’applicare «la logica del ragioniere», ma ha pure detto che «il paziente migliore non può essere quello morto». Che come tale costa zero. Amunni non si è prestato alla smentita di Bartolazzi: nella nota diffusa a suo nome dall’Ufficio comunicazione di Todde per difendere l’assessore, in nessun passaggio il professore nega che Bartolazzi abbia pronunciato quelle parole sugli over 80.

Caso romano

Le parole di Bartolazzi sono arrivate a Montecitorio. «L’assessore – ha scritto il deputato Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali – è passato da finto rombo di tuono a nuova accabadora nella terra dei centenari. La Giunta Todde incarna la più cinica e crudele cultura dello scarto. Bartolazzi è incompatibile con la Sardegna: prenda il primo aereo e se ne vada». Per Pietro Pittalis, altro azzurro di Montecitorio e coordinatore regionale di Forza Italia, Bartolazzi è «un personaggio catapultato nell’Isola dal carrozzone sgangherato dei Cinque Stelle e, oltre a vergognarsi per le farneticanti dichiarazioni, deve imboccare l’unica strada possibile: le immediate dimissioni».

L’opposizione

Così Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: «Il tema della sostenibilità economica esiste, ma si affronta investendo in prevenzione, diagnosi precoce e promozione di stili di vita sani, non togliendo il diritto alle cure ai più fragili». Per l’FdI Corrado Meloni, «Bartolazzi in evidente astinenza da sparate, sta interpretando il ruolo che più gli è congeniale: un “accabadore” dell’intero sistema, compresi i pazienti più fragili. Il risparmio in sanità è importante, ma non sulla pelle dei pazienti». Per Stefano Schirru, Alleanza Sardegna, «i nostri anziani non sono numeri né macchine da rottamare: meritano rispetto, ascolto e protezione». Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI, torna sui precedenti dell’assessore: «È un recidivo: ha detto con parole diverse le stesse cose del 2018». E poi: «Ogni volta lancia pietre e nasconde la mano. L’ha già fatto con l'azoto liquido sulla Blue tongue e con la ricetta pazza sui medici specializzandi. Poi accusa gli altri di aver distorto le sue parole».

