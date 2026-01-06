Antisemitismo, il Pd presenta due diversi ddl: è resa dei conti 

L’appuntamento è in commissione Affari costituzionali del Senato, dove, al rientro dalla pausa natalizia, nel Pd si aprirà la sfida interna sul contrasto all'antisemitismo. Da una parte, verrà incardinato il ddl con primo firmatario il riformista ed ex ministro Graziano Delrio, il cui testo è oggetto di un'aspra contesa tra i dem, tanto che il capogruppo Francesco Boccia l’ha declassato a iniziativa di carattere personale. Dall'altra, salirà in cattedra Andrea Giorgis con un altro ddl sul tema, presentato come unitario. È lui infatti il senatore incaricato dal partito di stilare una proposta con «l'obiettivo di unire». Questa la versione ufficiale. Eppure, ascoltando diversi parlamentari dem, appare evidente che l'idea del secondo testo targato Pd nasca dalla volontà di non lasciare campo libero al ddl Delrio che ha generato da subito più di qualche scetticismo, anche da parte della stessa segretaria Elly Schlein.

«Prima condividerò la bozza con i senatori e con il partito, poi la depositeremo", è la linea di Giorgis. Che non esclude un confronto diretto con la leader, molto attenta al tema. Sui contenuti, però, l'ex sottosegretario alla Giustizia non si sbottona. Ed è proprio sull'impostazione e sulle limature del ddl Giorgis che si giocherà il duello muscolare con i riformisti, firmatari, insieme ad Azione, del testo Delrio.

RIPRODUZIONE RISERVATA