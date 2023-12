Antisemitismo e terrorismo, la lotta delle Comunità ebraiche 

Un fenomeno a tratti strisciante e a tratti, invece, che esplode con violenza. L’antisemitismo è ancora di stringente attualità, le comunità ebraiche conoscono bene le ripercussioni, spesso dolorose sulla loro pelle. Ecco perché hanno sentito la necessità di proporre un dibattito domani a Cagliari al THotel (via dei Giudicati), offrendo spunti di riflessione. Ma allo stesso tempo per creare le basi per un percorso verso il riconoscimento degli stupri del 7 ottobre come “crimine contro l’umanità” e per la nascita di un coordinamento sardo che porti avanti la memoria di quei terribili avvenimenti. L’associazione Chenàbura Sardos Pro Israele risponde così all’appello “No all’antisemitismo, no al terrorismo” lanciato dalla Comunità ebraica di Roma e dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

«Viviamo con grande preoccupazione il clima di crescente antisemitismo degli ultimi tempi - sostengono i responsabili di Ucei – Vogliamo quindi esprimere una chiara condanna contro questo fenomeno in tutte le sue forme e denunciare insieme il terrorismo e la radicalizzazione».

L’associazione Chenabura Sardos Pro Israele è in piena sintonia con le motivazioni sfociate in una grande mobilitazione di piazza la settimana scorsa a Roma. «Ma siamo impegnati anche in Sardegna» spiega Bruno Spinazzola. «Per tenere sempre alta l’attenzione abbiamo organizzato un convegno nazionale dedicato alle multiformi espressioni dell’antisemitismo oggi». L’appuntamento è per domani a THotel alle 15. Filosofi ed esperti in arrivo da diverse università della Penisola ma anche da Israele e da centri di ricerca ne parleranno all’interno di un incontro che offre diversi spunti.



RIPRODUZIONE RISERVATA