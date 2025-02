Antiquarium, selezione da rifare  

Colpo di scena sulla discussa vicenda della nomina del direttore dell’Antiquarium arborense: ieri il Tar ha accolto il ricorso dell’archeologa Carla Del Vais, ammettendola alla selezione e annullando tutti gli atti impugnati dalla professionista. A questo punto tutto si rimette in gioco. Compresa la nomina del direttore Massimiliano Secci. L’archeologa era stata esclusa dalla selezione lo scorso gennaio, suscitando polemiche, anche alla luce della richiesta di accesso agli atti da parte di altri quattro aspiranti. Un bando indetto dal Comune per sostituire il direttore Raimondo Zucca, che negli ultimi anni è stato affiancato dalla curatrice Annapaola Delogu.

La decisione

È arrivata in tarda serata, in tempi strettissimi, la discussione è avvenuta in mattinata. Carla Del Vais, assistita dall’avvocato Roberto Muriga, nel ricorso chiedeva ai giudici del Tribunale amministrativo di essere ammessa alla selezione in base ai suoi titoli, al contenuto del progetto. L’archeologa era stata esclusa dalla giuria giudicatrice perché non aveva utilizzato un particolare formato del file, il pdf A. Su questo aspetto ha replicato ieri durante la discussione l’avvocata Gianna Caccavale (per il Comune) che ha sostenuto come quel tipo di Pdf sia giustificato perché garantisce un file a lunga durata. In serata, dunque, l’ordinanza del Tar (presidente Tito Aru, Antonio Plaisant, consigliere, estensore, Andrea Gana, referendario). I giudici hanno accolto il ricorso, «condividendo la censura incentrata sull’irragionevolezza e sproporzione della decisione di escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale in ragione del (solo) formato utilizzato per l’invio della domanda di partecipazione, senza neppure averle consentito una regolarizzazione tramite soccorso istruttorio. Ritenuto che la ricorrente debba, quindi, essere ammessa con riserva alla procedura concorsuale, così da scongiurare il pregiudizio grave e irreparabile che le deriverebbe dallo svolgimento della stessa nella perdurante efficacia della sua esclusione». L’istanza cautelare è stata accolta, con fissazione dell’udienza per l’esame della controversia nel merito al 26 novembre 2025.

Atti annullati

I giudici hanno anche annullato il verbale della commissione con l’esclusione della ricorrente dalla selezione; della graduatoria provvisoria pubblicata il 23 gennaio e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguenziale. L’efficacia di tutti gli atti impugnati, ammettendo con riserva la ricorrente alla procedura concorsuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA