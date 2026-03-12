Antiquarium, porte ancora sbarrate 

Dovevano essere 120 giorni. Ne sono passati più di 750 e i cancelli dell’Antiquarium arborense restano ancora chiusi. I lavori di ristrutturazione del museo civico erano partiti il 19 febbraio 2024 con un investimento da 500mila euro finanziato dal Pnrr e un cronoprogramma che prevedeva la conclusione entro quattro mesi. Due anni dopo, la riapertura della principale struttura archeologica della città non ha ancora una data.

Il problema

Il tema oggi è al centro della commissione consiliare Cultura, convocata dal presidente Antonio Iatalese. Il cantiere, ormai sostanzialmente concluso, non è più il vero problema. A rallentare la riapertura è soprattutto la complessa procedura di accreditamento ministeriale necessaria per autorizzare il nuovo allestimento. Una difficoltà che era stata segnalata già a luglio 2025 dalla direttrice del museo, Carla Del Vais, appena nominata alla guida della struttura intitolata a Peppetto Pau. In audizione davanti allo stesso parlamentino aveva spiegato che la pratica per l’allestimento era ancora ferma e che «mancava un progetto scientifico completo approvato dalla Soprintendenza». L’elenco provvisorio dei reperti comprendeva circa 500 pezzi, molti dei quali non restaurati o ancora vincolati da questioni legali e dunque non esponibili. Da qui la necessità «di ridefinire la selezione dei materiali e costruire un percorso espositivo coerente con i nuovi spazi». Oggi la direttrice preferisce non sbilanciarsi sui tempi della riapertura. Dall’assessorato alla Cultura arriva però la conferma della complessità dell’iter.

L’assessore

«Con la chiusura del museo per i lavori del Pnrr si è reso necessario procedere all’accreditamento presso il ministero della Cultura, pratica senza la quale non si possono avere le autorizzazioni per riaprire», ribadisce l’assessore Simone Prevete. «L’Antiquarium Arborense, museo aperto dal tempo in cui tale procedura non era prevista, non era mai stato accreditato a livello ministeriale e dunque, a seguito di lavori che stanno modificando in maniera sensibile l’allestimento, ora è imprescindibile farlo». Il percorso richiede una mole consistente di lavoro tecnico e scientifico perché «prevede la predisposizione di un’ampia documentazione che comprende certificazioni strutturali, un progetto scientifico e l’inventariazione sulla piattaforma ministeriale di tutti i reperti di proprietà statale, oltre al restauro dei materiali in condizioni non ottimali - aggiunge Prevete - Si sta procedendo a predisporre tutta la documentazione necessaria». Nessuno, al momento, si sbilancia su una data. L’obiettivo però potrebbe essere quello di riuscire a riaprire almeno per l’estate, periodo di maggiore afflusso turistico.

Il nodo teatro

Intanto, al vaglio della commissione Cultura, anche un altro nodo legato alla programmazione: l’affidamento della gestione del teatro “Garau”. Il bando è scaduto il 2 febbraio ma, a oltre un mese dalla chiusura dei termini, la procedura non è ancora arrivata al traguardo. Alla gara è stata presentata un’unica proposta, ma manca ancora la nomina della commissione giudicatrice che dovrà valutarla.

