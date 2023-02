Antiquarium, omaggio a Pinuccio Sciola 

Un’opera che amplifica tutti i sensi, rappresentazione dell’anima di Pinuccio Sciola, l’artista delle pietre sonore. Una delle sue sculture, la tastiera in marmo bianco di Orosei, una pietra calcarea che vibra ed emette suoni fluidi, è stata presentata dalla figlia Maria al museo Antiquarium Turritano. Un pezzo dell’esperienza del maestro che farà parte di un’esposizione più ampia a Porto Torres, legata alla figura di artista e mediatore culturale che ha saputo trasformare il suo piccolo paese natale, San Sperate, in un museo a cielo aperto, un “Giardino sonoro” dove ha esposto i suoi murales, le statue e le pietre sonore. Un progetto annunciato in occasione della conferenza SoNos de Pedra con il contributo dell’artista turritana Cinzia Porcheddu, sua allieva, che ha chiuso la mostra “Anime Liquide” con la presentazione del volume “Pinuccio Sciola. L’insegnante, il maestro, l’uomo”, illustrato dalla figlia. (m. p.)

