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Prima playoff.
25 maggio 2026 alle 01:16

Antiochense, parte la festa 

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Gioventù Sarroch 2

Antiochense 3

Gioventù Sarroch : Marongiu, Meloni (89’ Festino), Amorati, Mura, Balistreri (55’ Livesi), Giacoboni, Mina (61’ Floris), Porcu, Sirigu (89’ Pisu), Cannas, Andruetto. Allenatore Falco.

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddi, Podda (76’ Gherardino), Ciccu, Manca (78’ Perna), Muscas, Sabiu (95’ Balia), Frau, Cosa (90’ Sais). Allenatore Piras.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 37’ Amorati, 40’ Manca, 45’ Porcu, 65’ Podda, 88’ Gherardino.

Beffa nel finale per la Gioventù Sarroch, sconfitta 2-3 dall’Antiochense. Dopo una fase iniziale di studio, i padroni di casa passano in vantaggio al 37’ con Amorati. La reazione dell’Antiochense è immediata e arriva il pari con Manca. Tre minuti più tardi il Sarroch torna avanti dopo un batti e ribatti in area risolto da capitan Porcu. Nella ripresa l’Antiochense cresce e al 65’ trova il 2-2 con Podda. Il Sarroch prova a reagire e sfiora il tris con Amorati, ma arriva la doccia fredda: all’88’ Gherardino trova il gol decisivo del 2-3. (t. b.)

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