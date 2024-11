Antiochense in rimonta, successo nel finale del Don Bosco 

Antiochense 3

Verde Isola 1

Antiochense : Pintus, Marteddu, Valentino, Madeddu, Congiu, Podda (46’ Medda), Borelli (68’ Manca), Sais, Angioni, Sabiu (15’ Basciu), Diana. Allenatore Santamaria.

Verde Isola : Aste, Bergamin, Boi, Dure Iocco, Formaggioni, Giovagnoli, Jose Soares, Luxoro, Melis, Puggioni, Sartorio. Allenatore Marini.

Arbitro : Meloni di Cagliari.

Reti : 11’ Sartorio, 41’ (a) Jose Soares, 53’ Medda, 91’ Basciu.

All’Antiochense serve una gara tutta in salita per conquistare tre punti preziosi: gli isolani della Verde Isola passano quasi subito in vantaggio poi però alla lunga la reazione dei lagunari è spietata e vincono per 3-1. Tabarchini desiderosi di fare bottino grosso: al 11’ la sblocca Sartorio. La supremazia territoriale della Verde Isola si fa sentire ma per i tabarchini ci sono segnali preoccupanti al 35’ Aste para su Borelli appena dentro l’area poi al 41’ arriva l’autorete di Jose Soares. È la prova che l’inerzia è cambiata perché a inizio ripresa Medda la ribalta direttamente su calcio di punizione. A questo punto la gara si fa elettrizzante con occasioni per parte: clamorosa quella fallita da Giovagnoli ma pure Basciu sfiora il 3-1 con una spettacolare rovesciata. Lo realizza però in pieno recupero. Risultato troppo pesante per i tabarchini. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA