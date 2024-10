antiochense e arbus costa verde non mollano la vetta 

Antiochense 3

Santadi 0

Antiochense Calasetta : Pintus, Marteddu, Valentino, Madeddu (77’ Melis), Congiu, A. Cosa (77’ Diana), Medda (55’ Manca), Carboni, Borelli, Sais (72’ Podda), Sabiu. Allenatore Santamaria.

Santadi : Cabras, Salimbene, Manca, Nonnis, Onnis, Puddu, Pusceddu, Murgia, F. Trogu, Uccheddu, Usai. Allenatore Manca.

Arbitro : Cadoni di Cagliari.

Reti : 13’ A. Cosa, 71’ Sabiu, 75' Podda.

L’Antiochense non sbaglia la prima casalinga: il suo esordio coincide con una vittoria secca, 3-0 al Santadi, forse punita troppo severamente anche perché ha disputato quasi l’intera gara in dieci per una dubbia espulsione. Il gol dell’1-0 di A. Cosa al 13’ nasce su assist di Sabiu. Un minuto dopo, ancora Cosa davanti al portiere si fa parare la conclusione per il possibile raddoppio. Padroni di casa insidiosi anche al 30’ con la botta di Sabiu ben parata da Cabras. Poi cambia la gara e per gli ospiti si mette male: al 35’ Santadi in 10 per l’espulsione di Salimbene. La ripresa si apre con un’occasione di Medda di testa, fallita a pochi metri dalla porta. Al 55’ Sabiu si fa parare un rigore procurato dal neo entrato Manca. Poi però il raddoppio arriva al 71’ con Sabiu di destro. I neo entrati fanno la fortuna dei lagunari: Podda al 75’ fa 3-0. (a. s.)

