Antincendio,  volontario infortunato  

Un volontario della Protezione Civile Ser di Carbonia, si è infortunato giovedì nelle campagne di Tratalias mentre lavorava per domare un incendio con i colleghi. Paolo Volturo 46 anni di Carbonia, volontario con esperienza trentennale nel settore, mentre cercava di fermare le fiamme in un punto particolarmente impervio è rovinato sul terreno fratturandosi il polso sinistro. Sul posto c’erano anche il Corpo forestale, i vigli del fuoco di Carbonia e l’elicottero arrivato da Marganai.

«Purtroppo son cose che possono succedere lavorando in questi ambienti – spiega – Nella nostra associazione lavoriamo in sicurezza, in tanti anni gli infortuni si contano nelle dita di una mano, ma non sai mai come sono le condizioni del terreno e spesso il pericolo è dovuto anche alla scarsa visibilità causata dal fumo. Di punto in bianco mi son trovato a terra. Soccorso dai colleghi presenti son stato accompagnato al pronto soccorso del Sirai dove mi hanno ingessato il polso e dato una prognosi di 35 giorni». ». (f. m.)

