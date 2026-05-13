Antincendio, via alla formazione 

La stagione estiva sta per arrivare e per non farsi trovare impreparati parte la formazione dei volontari che lavoreranno nella macchina antincendio del Sulcis Iglesiente.

Si tratta di un lavoro prezioso e le grandi emergenze degli anni passati mostrano che mai in nessun caso questa grave criticità che ogni anno colpisce l’Isola deve essere affrontata senza la giusta preparazione delle nuove leve. Domenica 17 maggio questo assunto si concretizzerà nel primo corso teorico di formazione rivolto a 80 nuovi volontari della Protezione civile che lavoreranno nel territorio di Carbonia e Iglesias e a 9 dipendenti dell’Agenzia Forestas. L’iniziativa, si legge in una nota, nasce dalla collaborazione tra l’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias e l’Ufficio territoriale della Protezione Civile i cui docenti metteranno a disposizione competenze e professionalità per garantire una preparazione di alto livello». Questi corsi di formazione in modalità teorico pratica a beneficio dei vari partner, sono stati avviati dal Corpo forestale a partire dal 2013 su richiesta della Direzione Generale della Protezione civile regionale e sono regolarmente svolti presso tutti gli Ispettorati del Corpo.

Nelle sei ore di corso di affronteranno i temi cardine della lotta attiva al fuoco, ovvero l’organizzazione della macchina regionale antincendio, le norme di sicurezza tassative da seguire durante gli interventi, le analisi delle diverse tipologie di incendio e le tecniche operative per lo spegnimento efficace e sicuro. La Protezione civile regionale partecipa con la parte del programma attinente il volontariato. Questa formazione rappresenta il primo passo di un percorso obbligatorio previsto dalla normativa vigente per rilasciare l’abilitazione di primo livello per gli interventi su incendi boschivi e rurali. Per ottenerla i volontari dovranno integrare la teoria con ulteriori sei ore di addestramento pratico, che si terranno successivamente presso le Stazioni Forestali dell’Ispettorato di Iglesias. Le nuove leve potranno scendere in campo soltanto dopo aver superato positivamente entrambe le fasi in modo da poter garantire un supporto qualificato e sicuro al Corpo Forestale e a tutto il sistema regionale durante la stagione estiva. (s. p.)

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