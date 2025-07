«Antincendio, vasconi a metà» 

A Gonnosfanadiga si accende la polemica sui rischi degli incendi proprio nel cuore dell’estate. Al centro della controversia c’è la mappa fornita dalla Regione Sardegna attraverso la delibera n° 5/48 del 29 gennaio scorso nell’ambito del piano antincendi 2025.

Sul campo

Secondo l’ex volontario dell’antincendio di Gonnosfanadiga, Marco Concas, il documento indicherebbe come operativi sette punti di prelievo d’acqua in caso di soccorso che, in realtà, non sarebbero attualmente utilizzabili. Tra questi ci sono tre vasconi antincendio che dovrebbero essere in carico al Comune, ma solo uno risulterebbe pienamente funzionante. Particolarmente preoccupante è la situazione di quello che si trova nel parco comunale Perda ’e Pibera in una posizione strategica ma che, a oggi, non sarebbe fruibile. Secondo Concas, essendo Gonnosfanadiga un comune ad alto rischio incendi, poiché attorniato e attraversato da boschi fitti, questi presidi sono del tutto insufficienti, per questo non si limita a una polemica sui social ma annuncia un esposto in Procura. «L’incendio del 2017 a quanto pare non ha insegnato nulla, gli elicotteri erano in fila uno dietro l’altro perché c’era solo un vascone da cui attingere. Quel dramma sarebbe dovuto servire per avere un piano antincendio migliore e per riuscire a gestire bene i punti di approvvigionamento dell’acqua, ma così non è stato. È un problema serio, potenzialmente pericoloso per la sicurezza del territorio».

Il Comune

Pronta la replica del sindaco Andrea Floris che spiega: «Noi abbiamo tre vasconi per l’antincendio, non sette. Uno è locato a Sibiri, aveva delle falle che sono state riparate ed è pieno. Il secondo è a Genna e Muggerru pieno a metà, sul quale si sono già fatti interventi, ma ne necessita di altri per poter avere la massima portata. Il terzo è Genna e Spina e necessita di lavori per la pulizia del vascone e della condotta di approvvigionamento. Inoltre è necessaria la riparazione della parete, su questo, temperature permettendo, si sta per intervenire in modo che per la prossima stagione sia fruibile. Gli altri vasconi, quelli di Perda e Pibera, non sono destinati all'antincendio». La questione preoccupa sia i cittadini che i proprietari delle aziende all’interno delle aree boschive, ma anche i volontari che, in caso di necessità, avrebbero serie difficoltà. Da ex volontario, più volte impegnato nella lotta agli incendi, Concas sottolinea che «non è normale sollevare una questione di questo genere a fine luglio perché l’antincendio e la prevenzione sono una cosa seria e andrebbero fatte per tempo».

