Antincendio, va a vuoto  anche la terza gara: elicotteri a terra nell’Isola 

Deserta la prima gara, la seconda ha zoppicato. Ora c’è anche l’esito della terza: non sono arrivate offerte, di nuovo. I termini per aderire al bando scadevano il 6 maggio alle 11. Ma nessuna società del settore ha accettato le condizioni della Regione per noleggiare i suoi elicotteri in vista della prossima campagna antincendi in Sardegna. Nell’Isola si preannunciano quindi mesi di fuoco. E le armi per affrontarli sono spuntate. A disposizione a partire dalle prossime settimane ci sono solo 5 mezzi aerei. Dovevano essere 14. Enormi porzioni di Sardegna saranno scoperte. Il supporto dal cielo, cruciale per fronti roventi in territori difficili da raggiungere da terra, sarà ai minimi termini. Salvo che non salti fuori una soluzione dell’ultim’ora. Tra le ipotesi: la richiesta di supporto all’Esercito o l’acquisto di uno o due mezzi, che diventerebbero di proprietà della Regione. Della prima si è parlato spesso. La seconda potrebbe diventare oggetto di discussione tra presidenza, assessorato all’Ambiente, Corpo Forestale e Centrale regionale di committenza. Enti, gli ultimi due, che nei mesi appena trascorsi si sono resi protagonisti di battibecchi interni, con scambi di accuse – documentati – su chi abbia sbagliato.

Le tensioni

Eppure le procedure erano partite per tempo. L’8 settembre 2023 il Corpo Forestale aveva delegato la Centrale regionale di committenza per la predisposizione della gara, allora suddivisa in due lotti, necessaria per coprire il servizio per i successivi tre anni. Da allora è iniziato un scambio di missive, con la Crc che ha sollevato una lunga serie di rilievi sulla documentazione inviata dagli uffici di via Biasi, considerati sbagliati o incompleti. Le tensioni burocratiche vengono affrontate con un fitto scambio di telefonate e di mail. E alla fine sembrano risolversi. La prima gara per il noleggio degli elicotteri viene pubblicata il 15 dicembre. Alla scadenza del 5 febbraio ecco la botta: bando deserto, tutto da rifare. L’Isola è senza elicotteri. Ma c’è tempo. O così sembrava.

Le motivazioni

Dalla documentazione messa a disposizione dal Corpo forestale emergono i motivi che hanno portato le società di noleggio dei mezzi a snobbare la Sardegna. Chi ha gestito il servizio fino all’anno scorso non ha trovato remunerativo il bando, così come pensato dalla Forestale: era stato aumentato il contributo per ogni ora di volo, ma non abbastanza per coprire l’incremento del prezzo del carburante. In più nello stesso periodo anche Lombardia e Sicilia avevano indetto i loro appalti e chi ha potuto ha fatto rotto verso quelle regioni. Non solo: gli addetti ai lavori, è stato spiegato, avrebbero timore di lavorare in Sardegna perché da qui era partito un esposto contro un presunto cartello sui costi dell’antincendio.

Le nuove gare

Il 29 febbraio, sempre con criteri decisi dalla Forestale, viene pubblicato un nuovo bando. Stavolta il servizio è stato suddiviso in cinque lotti, per favorire la partecipazione di società con flotte più piccole. Il 19 aprile il verdetto: tre su cinque sono andati deserti. Aggiudicato il 3, per tre elicotteri per le basi di Anela, Farcana e Pula: è andato alla società salernitana “E+S Air”, mentre il 5 per due mezzi nella base di Villasalto è stato vinto dalla piemontese “Eliossola”. Per il resto dell’Isola, il vuoto. Così il 16 aprile ecco la nuova gara da 8,2 milioni per un anno, per coprire il resto della Sardegna. Non sono arrivate buste. L’Isola è già in emergenza. E in Regione, nonostante le richieste di chiarimenti, nessuno parla.

