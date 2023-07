Antincendio, paradosso Forestas Metà degli operai sono «inidonei» 

L’età media è di 58 anni, il che la dice lunga sullo stato delle truppe di Forestas, l’agenzia regionale la cui mission - quanto a programmazione e difesa del patrimonio ambientale - è tutta dentro il nome. Peccato che, un po’ per l’età e un po’ per questioni di salute, dei circa quattromila operai oggi in organico, ben più della metà sono «inidonei», ovvero non possono svolgere le mansioni più pesanti e impegnative, prima fra tutte l’antincendio. Difatti, nell’estate delle temperature record, l’ente che dovrebbe garantire il grosso degli operatori per la lotta al fuoco, ne fornisce appena 1.500: la metà dei volontari della protezione civile e poco più dei barracelli.

Troppo vecchi

Così, all’indomani della morte dell’operaio 55enne di Baunei alla fine di una giornata di lotta alle fiamme, il paradosso di Forestas – più volte denunciato dai sindacati – esplode in tutta la sua evidenza. Con le gravi carenze in organico e l’età elevata dei dipendenti, l’alto numero di personale non idoneo si traduce inevitabilmente in un’organizzazione del lavoro non ottimale, a cominciare dai turni pesanti, tanto più in caso di emergenza. Serve personale, e servono forze giovani, ma dovrà passare l’estate prima che arrivino le nuove leve.

Selezioni in autunno

«La procedura per il turn-over è prevista alla fine della campagna antincendio», dice l’assessore all’Ambiente Marco Porcu. Dunque a fine stagione, perché, spiega, «i valutatori che dovranno esaminare i candidati sono impiegati nella campagna antincendio e non è possibile distoglierli da questo impegno prioritario». Quest’anno, aggiunge l’assessore, «è prevista l’assunzione di 430 operai, un limite imposto dalle norme statali sul fabbisogno del personale; ma saranno 630 entro il prossimo triennio».

Ondata di pensionati

Pochi, comunque, per un ente che nel giro di poco più di un lustro manderà in pensione quasi la metà del personale. Tante uscite per limiti di età e poche assunzioni. È ciò che sta succedendo in ogni settore, anche i più delicati come la sanità, l’istruzione e l’assistenza; e a questi si aggiunge la tutela del patrimonio ambientale oggi ancor più messa a repentaglio dalle evidenze del cambiamento climatico. Un problema per una regione come la Sardegna da sempre esposta alla furia del fuoco e che, con le temperature estreme che d’ora in avanti non saranno più un’eccezione, senza un adeguato schieramento di squadre a terra (al di là dei volontari e dei barracelli) rischia di pagare un prezzo molto alto. Non si potrà pretendere certo un impegno maggiore dal Corpo forestale, né soprattutto dai vigili del fuoco, che già in casa loro fanno pesantemente i conti con la carenza di personale.

La via d’uscita

C’è un po’ di questo ragionamento nel messaggio ripetuto più volte, negli ultimi giorni, dall’assessore all’Ambiente. «Per ridurre le cause degli incendi e salvaguardare il nostro immenso patrimonio boschivo», ha sottolineato, «è necessario il contributo di tutti, anche nell’adottare costantemente comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente». Il fatto è che, «se si riducesse il numero degli incendi accidentali o colposi, quindi frutto di comportamenti errati come per esempio lanciare la cicca di sigaretta, o di situazioni scatenanti come la marmitta surriscaldata su una cunetta, potremmo concentrare le forze solo ed esclusivamente sui roghi dolosi. Ecco perché sarebbe necessario che tutti tenessimo un atteggiamento responsabile: perché questo ci consente di limitare al massimo il numero degli incendi giornalieri, e quindi di concentrare gli interventi, con meno carico per il singolo operatore, su un numero di emergenze sensibilmente inferiore».

Campagne abbandonate

L’altro problema che, senza un cambio di rotta, rischia di amplificare ulteriormente i danni derivanti dal cambiamento climatico, è l’abbandono delle campagne. «È il problema più grande», sottolinea Marco Porcu. «Lo spopolamento delle campagne, con i campi non lavorati e curati, ha portato a una sensibile riduzione del controllo e della pulizia dei terreni. Condizioni che lasciano campo libero al fuoco».

