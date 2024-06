Antincendio,  nuovo mezzo per i volontari 

Nuovo automezzo per la sezione della Protezione civile di Santu Lussurgiu: un pick-up con modulo antincendio AIB e serbatoio da 500 litri è stato donato dalla Protezione civile regionale per rafforzare il servizio delle squadre antincendio. La sezione lussurgese, con i suoi 30 iscritti, da tre anni si prodiga per la comunità e per il territorio con interventi mirati di pulizia e messa in sicurezza delle aree sensibili. È stata fondamentale durante la pandemia e nell’emergenza incendi del 2021, con diversi interventi per il riassetto idrogeologico. Il mese scorso, in collaborazione con una squadra della Provincia, ha ripulito le cunette della strada tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, risistemato le pendenze per assicurare il deflusso laterale delle acque piovane ed evitare ristagni nella carreggiata. Impegno al servizio della popolazione e per la difesa del suolo: «lo facciamo per senso civico e per il bene comune», precisa il presidente Giovanni Pinna.

