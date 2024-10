Antincendio nell’Isola: «Ipotesi cartello» Otto manager a processo 

In otto sono stati rinviati a giudizio e il loro processo inizierà davanti al Tribunale di Cagliari a fine giugno del prossimo anno. Uno ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato assolto con formula piena: non ha commesso il fatto. Questo l’esito dell’udienza preliminare che si è tenuta ieri mattina davanti alla giudice cagliaritana Elisabetta Patrito nei confronti di una serie di amministratori di aziende, nessuno dei quali sardo, finiti nell'inchiesta del pubblico ministero Andrea Vacca su un presunto “cartello" che si sarebbe creato in varie regioni italiane per aggiudicarsi i bandi del servizio antincendio con gli elicotteri.

L’udienza preliminare

Terminata l’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza di Cagliari, il sostituto procuratore vacca aveva chiesto il rinvio a giudizio per nove indagati. Si tratta di Mauro Araudi (piemontese di 78 anni), amministratore delegato della Airgreen Srl; Massimo Caccini (milanese di 64 anni), amministratore unico della Eliossola srl; Enrico Carraro (padovano 67enne), consigliere delegato di Elitellina srl; Annamaria Coloatto (69 anni di Grado), rappresentante legale di Elifriulia srl; Federica Dal Cin (37enne, di Trieste), amministratore delegato di Elifriula; Franco Moro (82 anni lombardo), rappresentante legale di Elitellina srl; Giovanni Subrero (77, di Alessandria), rappresentante legale della Sar Work Sky sas; Roberto Tabaj (55 anni, di Gorizia) amministratore delegato di Elifriulia e, infine, il salernitano Danele Citro (54 anni), rappresentante legale della E+S Air srl. Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Aldo Luchi, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato ed è stato assolto (anche il pm Vacca ne ha chiesto l’assoluzione) «per non aver commesso il fatto». Per tutti gli altri la giudice Patrito ha disposto il rinvio a giudizio, fissando l’inizio del processo per il 26 giugno del prossimo anno davanti al Tribunale monocratico di Cagliari. A guidare il pool difensivo c’è il professor Carlo Ruga Riva, ordinario di Diritto Penale all’Università “Bicocca” di Milano, l’avvocato cagliaritano Massimo Delogu, Francesco Sbisà (avvocato della BonelliErede, uno degli studi legali più importanti d’Italia).

L’inchiesta

L’indagine del pm Vacca si era concentrata su bandi di gara multi milionari che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati condizionati da un presunto accordo siglato tra le aziende, ritento illecito sia dall’Authority autocorrezione che ora dai magistrati del capoluogo sardo. L’ipotesi della Procura è che l’accordo consentisse di presentarsi di fatto assieme davanti alla Regione, così da ottenere l'appalto con ribassi minimi e violando il sistema della libera concorrenza. L’inchiesta, nata con l’ipotesi di frode in pubbliche forniture contro ignoti (ma poi chiusa a carico dei vertici di alcune aziende) è scattata proprio dall'allerta dell’Autorità per la concorrenza che, nel 2019, aveva analizzato l'esito di svariate gare regionali, facendo emergere «un ricorrente modello di partecipazione caratterizzato dall'assenza di sovrapposizione da parte delle imprese nelle offerte e da ribassi d'asta particolarmente esigui, a volte prossimi allo zero». Gli accertamenti sono stati svolti dagli investigatori della Finanza per la parte competente le gare annuali dell’antincendio nell’Isola a partire dal 2018 sino al 2020.

