Antincendio, l’elicottero nella base di Ceramica 

Adesso è ufficiale: dal 15 Giugno prossimo, la base per gli elicotteri sarà nel grande piazzale di fronte all’ex ostello, divenuta, nel frattempo, la nuova base logistica del Corpo forestale. La base per gli elicotteri non sarà più al Marganai. Non è una soluzione definitiva, ma temporanea, sino a quando non sarà pronta la base in località Ceramica individuata per ospitare l'elisuperficie.

Anticendi

La decisione è stata presa nei giorni scorsi in vista della nuova campagna anticendi. La base del Marganai era ormai obsoleta. «Un risultato importantissimo per la città e per tutto il territorio - ha spiegato l’assessora all' Urbanistica e Patrimonio Giorgia Cherchi – una collaborazione davvero proficua fra Comune e Corpo forestale di Iglesias, che ha scongiurato l’alternativa di utilizzare la base del Marganai, ormai in pessime condizioni di agibilità. Naturalmente, una soluzione temporanea poiché i lavori per la realizzazione dell' elisuperficie avranno inizio il prossimo autunno, ad attobre».

La nuova sede

Dal prossimo 15 giugno , il piazzale di fronte all’ostello verrà reso operativo, a breve infatti, prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza di tutta l’area. A breve, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale lascerà definitivamente la sede storica di via Canepa per rendere ufficialmente operativa la nuova sede dell’ostello. Tutto ciò venne reso possibile grazie ad una delibera della Giunta comunale con la quale venne concesso in comodato d'uso gratuito all’amministrazione regionale, l’intera struttura insieme all' area antistante individuata per ospitare l’elisuperficie. In seguito, per mezzo di un finanziamento corrispondente ad un milione e mezzo di euro, il vecchio ostello venne completamente ristrutturato. L’attesa è stata lunga a causa dei passaggi burocratici piuttosto numerosi e intricati. Ma adesso, tutti i passaggi sono stati siglati ed è stata posta la parola fine alle lungaggini amministrative e di ordine tecnico. In città, c'è soddisfazione e in molti possono tirare un sospiro di sollievo perché il vecchio ostello rischiava di passare alla storia come una clamorosa opera incompiuta.

L’incompiuta

Negli anni Novanta, sono stati davvero tanti i tentativi di inaugurazione. Una imponente struttura con 42 camere e 140 posti letto. Oggi, restituisce lustro e prestigio alla città, ospitando la base logistica del Corpo forestale e finalmente, la base per gli elicotteri. «È stato un lavoro di squadra – ha sottolineato Giorgia Cherchi – con i piloti e con il direttore Silvio Cocco. Abbiamo fatto il punto della situazione e cercando di venire incontro alle esigenze di tutti e soprattutto dei piloti, abbiamo trovato e questa soluzione della nuova anche se provvisoria per la base per l’elicottero. Il direttore Cocco è stato molto disponibile e la buona volontà e la professionalità dei piloti, ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo».

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