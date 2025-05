Antincendio, lavori per tutelare il sito naturalistico Sos Molinos 

Il Comune di Bonarcado è pronto per la campagna antincendio. Una poderosa fascia tagliafuoco sta prendendo forma per salvaguardare la preziosa area naturalistica di Sos Molinos. Oltre 2 chilometri di lunghezza e fino a 20 metri di larghezza, che va dalla località Mura ‘e Accas e arriva fino a Sos Molinos, per proteggere il sito ambientale dove sorgono le cascate, già violentato dalle fiamme nel 2021. Per questa fascia sono stati stanziati 130mila euro dalla Direzione regionale della Protezione civile che coordina i lavori, ormai ultimati proprio all'avvio dell'estate.

Il piano antincendio prevede sei grandi vasche d'acqua, 3 fisse che possono contenere da 40mila fino a 240mila litri, e altre 3 mobili da 30mila fino a 70mila litri. Il nuovo vascone verrà installato in località Pranos nei pressi del ciliegieto comunale. Bacini di deposito d'acqua fondamentali in caso di emergenza incendi.

Poi la messa in sicurezza del territorio soprastante il sito di Sos Molinos, a breve partiranno anche i lavori di antierosione e assetto idrogeologico e ancoraggio dei costoni rocciosi che sovrastano la strada provinciale in prossimità delle famose cascate. Fondi per 280mila euro: è lo stanziamento per questa opera, gestita sempre dalla Protezione civile regionale.

Il sindaco Annalisa Mele sottolinea: «Opere indispensabili nel prevenire il verificarsi di eventi calamitosi, per evitare di cagionare pericolo alla vita e ai beni dei nostri cittadini. Lavori che si concluderanno entro breve».

RIPRODUZIONE RISERVATA