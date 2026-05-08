Antincendio, la Nova Orsa cerca giovani volontari 

Pochi e difficili da reperire: lo scenario del mondo del volontariato diventa sempre più grigio. E mentre la stagione degli incendi è ormai alle porte, le associazioni si domandano come sopperire ad una carenza così grave. Una preoccupazione comune anche all’associazione Nova Orsa di San Sperate, che da quindici anni opera nel settore della protezione civile. Ventidue i volontari, un numero insufficiente per far fronte alle emergenze. L’associazione ha lanciato una campagna per incentivare le nuove iscrizioni: il risultato è stato di quattro nuovi soci. Una foto della crisi del volontariato, e lo dimostra anche la media d’età dei soci: su ventidue solo cinque sono under 30. L’associazione, durante la stagione antincendio garantisce circa cinque turni settimanali di almeno cinque ore, richiedendo la presenza di due operatori per ogni turno. «Nella stagione estiva effettuiamo una media di cinquanta, sessanta interventi a San Sperate e dintorni», dice il presidente Diego Romeres. «L’appello va a chiunque volesse dedicare qualche ora del proprio tempo alla nostra associazione, e a tutte le persone, perché adottino gli accorgimenti scongiurando il rischio incendi».

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