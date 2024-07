«Antincendio a rischio  per le pale» 

«L’aerogeneratore impiegato nel presente progetto è costituito da una torre di sostegno tubolare metallica a tronco di cono, sulla cui sommità è installata la navicella il cui asse è a 112 metri dal piano campagna con annesso il rotore di diametro pari a 175 metri, per un’altezza massima complessiva del sistema torre–pale di 200 metri rispetto al suolo». Eccolo il dettaglio del progetto “Isili Wind” della società Scs 20 Srl di Monopoli per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 11 aerogeneratori nei territori di Isili e Villanova Tulo. Il ministero dell’Ambiente ha appena pubblicato la documentazione per la valutazione di impatto ambientale. E sono già arrivate le prime osservazioni. Contrarie.

Gli ingegneri che hanno predisposto le relazioni sostengono che l’impianto debba essere visto «non solo come una modifica indotta al paesaggio, ma anche come “fulcro” di notevoli benefici (...) perché sorgente di innumerevoli occasioni di crescita e lavoro». Insomma, la tesi che dovrebbe “ingolosire” i sardi è: sì, il paesaggio cambia, ma le pale eoliche danno lavoro.

Il sindaco di Villanova Tulo, Alberto Loddo, la pensa in modo diverso. Due giorni fa ha depositato le osservazioni della sua Giunta. In sintesi: quelle gigantesche torri ostacolerebbero l’intervento dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio. E il fuoco, proprio in quella zona, ha colpito nei giorni scorsi. Contrario, ma sulla base di valutazioni diverse, anche il parere della Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo: nel documento vengono sommate tutte le richieste per l’impianto di pale nella zona: «Una spirale degenerativa», è il giudizio.

