Antincendi, appelli e critiche 

L’allerta è altissima, soprattutto in queste giornate di caldo torrido. E in effetti qualche incendio, per fortuna sino ad oggi non di grosse proporzioni, si è già registrato in diverse zone della provincia.

Con il conseguente intervento di elicotteri, SuperPuma, oltre naturalmente alle squadre a terra. Fondamentale quindi non abbassare la guardia, soprattutto nei territori più a rischio e che hanno dovuto fare i conti con violenti roghi. Impossibile dimenticare la devastazione del Montiferru nel 2021 con Cuglieri, Santu Lussurgiu, Tresnuraghes e Scano Montiferro che furono colpiti dalla furia delle fiamme.

Negli ultimi giorni invece i roghi sono scoppiati a Bosa, interessando la Provinciale in località Codulanu e la strada di circonvallazione del Castello, e Siamanna, dove per fortuna le fiamme si sono spente prima che potessero colpire il Grighine.

Bosa

«Per domare il fuoco - evidenzia il sindaco di Bosa, Piero Casula - sono state impiegate pattuglie della compagnia barracellare, squadre di Forestas. Ma anche polizia locale, Croce rossa e vigili del fuoco. Oltre a due elicotteri della base di Santa Maria ed il SuperPuma».

L’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu, assicura l’affidabilità della macchina di intervento: «Alla Regione spetta il compito di promuovere e favorire le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio, con l’obiettivo di ridurre il numero, l'estensione e gli effetti degli incendi boschivi. Il piano regionale antincendi coinvolge Protezione civile, Corpo forestale, Forestas, Vigili del fuoco, organizzazioni di volontariato e le compagnie barracellari».

Le perplessità

Dai Comuni arrivano però alcune perplessità. «La macchina di intervento è molto complessa - afferma il sindaco di Santulussurgiu e consigliere regionale, Diego Loi - Da tempo chiediamo che sia resa più agile per renderla adeguata alla lotta contro gli incendi».

Il direttore della Coldiretti di Oristano, Emanuele Spanò, evidenzia un altro aspetto importante: «La prevenzione e la cura del territorio devono essere maggiormente affidati agli operatori delle campagne, che conoscono molto bene i luoghi».

L’appello

L’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu è sicuro della bontà del piano che impiega in Sardegna un totale di 7.145 unità. Ma lancia anche un appello.

«Per ridurre le cause degli incendi e salvaguardare il nostro immenso patrimonio boschivo - afferma - è necessario il contributo di tutti, anche nell’adottare costantemente comportamenti responsabili, rispettosi dell’ambiente e nel seguire scrupolosamente le misure contenute nelle prescrizioni».

