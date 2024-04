Antimafia, polemica sull’audizione di Emiliano 

La data dell’audizione in commissione Antimafia del governatore dem della Puglia è un nuovo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione, con le elezioni europee sempre più vicine. La richiesta di convocazione, già avanzata ufficiosamente al governatore la scorsa settimana, riguarda vicende e recenti inchieste sui rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e in particolare a Bari, temi finiti anche al centro del dibattito politico in queste settimane. Ma in una lettera indirizzata agli uffici della stessa commissione parlamentare, Michele Emiliano ne chiede lo slittamento, affinché quella data non coincida con i giorni legati alle votazioni della mozione di sfiducia nei suoi confronti in consiglio regionale, tra il 7 e il 9 maggio. È quanto basta per scatenare reciproche polemiche e sospetti politici. Dopo averne discusso in ufficio di presidenza, alcuni suoi membri avvertono: «Emiliano non può esimersi dal venire in audizione». E la commissione, presieduta da Chiara Colosimo, decide di anticipare la data al 2 maggio, prima del dibattito sulla mozione. Senza entrare nel merito, si è deciso che la mancata convocazione in tempi brevi avrebbe potuto creare un precedente «inaccettabile», mettendo i lavori dell’Antimafia sullo stesso piano di polemiche politiche.

