«Antifascismo, unità del popolo doverosa»  

Un regime «disumano» che «negava l'innegabile» attraverso una strettissima censura dei giornali, che «non conosceva la pietà», che educava i bambini «all'obbedienza cieca ed assoluta». Un regime, quello fascista, «totalmente sottomesso» a quello hitleriano nonostante le velleità di grandezza, inginocchiato ai nazisti che «ci consideravano un popolo inferiore». Sergio Mattarella si spende il suo 25 aprile per una contundente lezione di storia che non lascia alcuno spazio ai revisionismi. Il presidente della repubblica ha scelto la cittadina toscana di Civitella Val di Chiana, dove i nazisti uccisero a freddo quasi 250 civili per ritorsione compiendo così un «gravissimo crimine di guerra».

Il capo dello Stato ha descritto gli orrori compiuti dal fascismo, le sue codardie, il collaborazionismo con i nazisti fino all'ultimo tragico errore della repubblica di Salò, «il regime fantoccio instaurato da Mussolini sotto il controllo totale di Hitler». Una serie potente di ricordi e citazioni per chiudere la porta, evidentemente Mattarella ne sentiva la necessità anche in questo turbolento 2024, a quei venticelli che soffiano distinguo e giustificazioni da e verso i palazzi della politica, quasi a voler mettere sullo stesso piano chi combattè per la libertà e chi quella libertà l'aveva svenduta ai nazisti. Un discorso tutto teso quindi alla «memoria» senza la quale, ha sottolineato, «non c'è futuro».

«L’antifascismo» dovrebbe far parte del dna degli italiani, sembra dire Mattarella, ed è forse frustrante doverlo ripetere a ogni 25 aprile. La costituzione nasce dalla Liberazione, da quanti la resero possibile, e non ci dovrebbero essere divisioni sulla giustezza dei valori che compongono e strutturano la parola «antifascista», peraltro «fondanti» della stessa Costituzione. «Intorno all’antifascismo - ha spiegato il presidente - è possibile e doverosa l’unità popolare, senza compromettere d'altra parte la varietà e la ricchezza della comunità nazionale, il pluralismo sociale e politico, la libera e mutevole articolazione delle maggioranze e delle minoranze nel gioco democratico».

Mattarella ha articolato il ragionamento parlando del «riscatto morale» che rimise in piedi l'Italia: «L’8 settembre, con i vertici del Regno in fuga, fece precipitare il Paese nello sconforto e nel caos assoluto. Ma molti italiani non si piegarono al disonore. Scelsero la via del riscatto. Un riscatto che recuperava i valori occultati e calpestati dalla dittatura. La libertà, al posto dell'imposizione. La fraternità, al posto dell'odio razzista. La democrazia, al posto della sopraffazione. L'umanità, al posto della brutalità. La giustizia, al posto dell'arbitrio. La speranza, al posto della paura«. Ed anche, è il non detto, il coraggio di prendere le armi per ritrovare una dignità che si era perduta sin dal lontano 1924. L’anno dell'omicidio di Giacomo Matteotti voluto da Mussolini, eseguito dai suoi sgherri, coperto da quel fascismo nascente che con l’uso compiacente dei media di allora, coprì, depistò e insabbiò. Il coraggioso politico socialista e d antifascista del quale si celebrano i 100 anni dell'omicidio e la cui figura il presidente ha voluto ricordare perché già allora il fascismo svelò «i suoi veri tratti brutali e disumani».

