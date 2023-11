Antidoping, quattro condanne 

Gli strascichi giudiziari legati alla Sartiglia di cinque anni fa sono destinati a non finire. Ieri la sentenza della giudice Serena Corrias ha infatti condannato quattro cavalieri, accusati di scambio di persona e falso, reati che risalgono alle concitate fasi dell’antidoping durante la corsa alla stella 2018: Roberto e Marco Pau, Peppe Frau e Gianluca Russo sono stati condannati a otto mesi, con la sospensione della pena. A processo per concorso negli stessi capi di imputazione anche Marzio Schintu, componente della Fondazione Sartiglia: per lui la giudice ha disposto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Gli avvocati dei cavalieri Carlo Figus, Lorenzo Soro, Adriano Sollai e Gianfranco Sollai hanno annunciato ricorso in appello. «Il mio assistito, Gianluca Russo, è molto dispiaciuto, daremo battaglia fino all’ultimo grado di giudizio» ha detto l’avvocato Adriano Sollai, «per affermare la verità. Questa sentenza di condanna è ingiusta perché il mio assistito è totalmente estraneo ai fatti e nel dibattimento non è emerso alcun elemento che possa anche solo far sospettare che egli abbia voluto farsi sostituire al controllo antidoping».

Il processo

Secondo il pm Ivan Sanna, i cavalieri al momento delle operazioni antidoping si erano accordati per scambiarsi le identità e in questo, sempre stando alla tesi della pubblica accusa, Schintu non poteva non sapere chi entrava nel camper per sottoporsi alle analisi. Ecco, quindi, la richiesta di condanna, la stessa per tutti: un anno e due mesi. Per Schintu era intervenuto il suo difensore Guido Manca Bitti che, nel chiedere l’assoluzione, aveva sottolineato l’assenza di responsabilità per l’imputato che non si occupava, certo, di individuare i cavalieri. Poi la parola all’avvocato Carlo Figus, per Peppe Frau e Roberto Pau, sui quali «non è emerso alcun elemento di prova: i due erano in attesa di sottoporsi al test quando è arrivata la chiamata del capocorsa per la discesa alla stella, Pau e Frau, dunque, vanno assolti». L’arringa dell’avvocato Gianfranco Sollai, che aveva negato qualsiasi accordo fra i cavalieri, si era focalizzata sulla condotta dell’allora questore Aliquò che «aveva deciso di organizzare la Sartiglia, senza peraltro conoscerla, cambiando le carte. In aula ha mostrato reticenza e per questo chiedo la trasmissione degli atti alla Procura». Ha sollecitato l’assoluzione di Pau. Una richiesta ribadita dal collega Lorenzo Soro (difensore di Frau e Roberto Pau), secondo cui, Aliquò «ha reso falsa testimonianza». L’avvocato Adriano Sollai, per Russo, aveva infine sottolineato come «nessun elemento è emerso sull’ipotetico accordo con Catapano».

RIPRODUZIONE RISERVATA