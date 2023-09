Antidoping, il pm: 5 condanne 

Il pm Ivan Sanna è certo che alla Sartiglia di cinque anni fa, durante l’antidoping, quattro cavalieri si fossero accordati per scambiarsi l’identità e di questo anche un componente della Fondazione Sartiglia fosse consapevole. Per questo motivo ha chiesto, al termine della requisitoria, la condanna a un anno e due mesi per i cavalieri Roberto e Marco Pau, Gianluca Russo e Peppe Frau. e di Marzio Schintu, componente dell’organismo che si occupava della organizzazione della corsa equestre. Una conclusione sulla quale i difensori hanno ribattuto chiedendo l’assoluzione dei cinque imputati. Non solo. Gli avvocati Gianfranco Sollai e Lorenzo Soro si sono soffermati a lungo sulla condotta dell’allora questore Giovanni Aliquò, lo hanno duramente contestato al punto da chiedere alla giudice Serena Corrias la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza.

L’udienza

Ieri, dunque, le battute finali del processo che rappresenta la chiusura della pagina giudiziaria sulla Sartiglia del 2018. L’altro processo si è chiuso cinque mesi fa con l’assoluzione delle pariglie di testa, sempre di quella edizione. E a fine novembre si chiuderà con la sentenza anche questo procedimento. Secondo il pm, i cavalieri al momento delle operazioni antidoping si erano accordati per scambiarsi le identità e in questo, sempre stando alla tesi della pubblica accusa, Schintu non poteva non sapere chi entrava nel camper per sottoporsi alle analisi. Ecco, quindi, la richiesta di condanna, la stessa per tutti.

La difesa

Per Schintu è intervenuto il suo difensore Guido Manca Bitti che, nel chiedere l’assoluzione, ha sottolineato l’assenza di responsabilità per l’imputato che non si occupava, certo, di individuare i cavalieri. Poi la parola è andata all’avvocato Carlo Figus, per Peppe Frau e Roberto Pau, sui quali non è emerso nessun elemento di prova: i due erano in attesa di sottoporsi al test quando è arrivata la chiamata del capocorsa per la discesa alla stella, Pau e Frau, dunque, vanno assolti. L’arringa dell’avvocato Gianfranco Sollai, che ha negato qualsiasi accordo fra i cavalieri, si è poi focalizzato sulla condotta dell’allora questore Aliquò che «aveva deciso di organizzare la Sartiglia, senza peraltro conoscerla, cambiando le carte. In aula ha mostrato reticenza e per questo, in caso di condanna di Marco Pau, chiedo la trasmissione degli atti alla Procura». Ha, infine, sollecitato l’assoluzione di Pau. Una richiesta ribadita con più forza dal collega Lorenzo Soro (difensore di Frau e Roberto Pau), secondo cui, Aliquò «ha omesso una serie di elementi rendendo falsa testimonianza». L’avvocato Adriano Sollai, per Gianluca Russo, ha infine sottolineato come nessun elemento è emerso sull’ipotetico accordo con Catapano. Ecco perché ha chiesto l’assoluzione di Russo.

Si torna in aula il 28 novembre per la sentenza.

