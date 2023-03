«Antidoping, cavalieri da assolvere» 

La richiesta finale si intuisce già dall’impostazione della requisitoria. E così il pubblico ministero Giuseppe Scarpa chiede l’assoluzione per tutti gli imputati, i sei cavalieri di testa della Sartiglia 2018. Antonio Giandolfi, accusato di oltraggio a pubblico ufficiale e minacce all’allora questore Giovanni Aliquò, Andrea Solinas, Alessio Garau, Andrea Manias e Gianluca Russo, accusati di interruzione di pubblico servizio e il primo di minacce a pubblico ufficiale. Per tutti il pm ha chiesto l’assoluzione. Una sorpresa? Probabilmente no, alla luce dello sviluppo del dibattimento e, quindi, delle testimonianze emerse nelle numerose udienze del processo che ieri è arrivato alla discussione finale. Per la sentenza occorre attendere il 28 aprile, ieri l’udienza è terminata con le arringhe della difesa, poco prima delle 15.

L’udienza

Il pm ha ricostruito quanto accaduto quel giorno di Sartiglia, a febbraio 2018, partendo da un filmato che ha registrato tutta la scena finita al centro del processo. Giandolfi reagisce in modo spropositato alla richiesta di subire controlli antidoping, dopo che ci si era accordati sul contrario. Ma, dice il pm, occorre tener conto del contesto particolare, la Sartiglia, vissuta da Su Componidori in modo coinvolgente. Poi il pm esamina le altre contestazioni e, sempre dal filmato, non si vede alcun cavaliere circondare il camper all’interno del quale venivano effettuati i controlli. L’allora questore Aliquò riferisce che è stato Solinas a colpire il camper e che all’interno si sentivano oscillazioni, per questo, si è visto costretto a interrompere le operazioni. Ma il pm precisa che dal filmato si vede Solinas bussare alla porta del camper, non dare colpi. Nessun dubbio sulla percezione di Aliquò ma ciò che avviene è registrato dalle telecamere. Nemmeno l’autista del camper sente i colpi al mezzo. Il pm va avanti e afferma di essere convinto che nessuno dei cavalieri volesse minacciare l’allora questore, se così fosse stato i poliziotti sarebbero intervenuti. Anzi i dirigenti delle forze dell’ordine sentiti in aula escludono situazione incandescente. È vero si sentivano le urla “Fuori, fuori, fuori” ma, secondo l’accusa, non si può certo dire che a urlare fossero i cavalieri. Per capire il clima, il pm cita in conclusione un episodio: un poliziotto chiede una rosetta a un cavaliere che non esita a dargliela. Quindi il pm chiede l’assoluzione per tutti. Poi la parola alla parte civile, l’avvocato Giovanni Giaquinto (per l’allora questore Aliquò), che invece ha insistito sulla sussistenza delle contestazioni e la richiesta di danni, quantificati in 15mila euro.

La difesa

La parola è andata poi all’avvocata Monica Masia, che nel chiedere l’assoluzione, ha messo in evidenza lo sfogo di Giandolfi di fronte a quanto subito: ha espresso il suo disappunto, forse in modo rude, ma certo non c’era alcuna volontà di offendere il questore. Questore, peraltro, incontrato a Marrubiu, dopo qualche giorno, e ancora in questura: incontro fruttuoso fra persone civili, era stato detto, salvo poi ritrovarsi in tribunale. L’avvocato Mario Gusi ha, poi, sottolineato che la gestione dei controlli antidoping è affidata al Nado e niente ha a che vedere con l’ordine pubblico. L’avvocato Adriano Sollai ha affermato che questo processo non si sarebbe neppure dovuto tenere, visto che già in fase di indagine c’erano tutti gli elementi che escludevano i reati. Nessuna minaccia al questore. Infine le avvocate Romina Marongiu e Carla Grecciu hanno affermato che la storia e la tradizione della Sartiglia sono state violate da questa vicenda e, associandosi alle conclusioni del collega Sollai, hanno chiesto l’assoluzione degli imputati.