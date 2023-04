Antidoping, assolti tutti i cavalieri 

La lettura della sentenza arriva alle 11.40 con un applauso liberatorio degli imputati: assolti perché il fatto non sussiste. Le parole della giudice Francesca Falchi fanno esplodere di gioia Antonio Giandolfi, Andrea Solinas, Alessio Garau, Andrea Manias, Andrea Piroddi e Gianluca Russo, sono i cavalieri delle pariglie di testa della Sartiglia 2018 finiti a processo con varie accuse per la vicenda dell’antidoping e ora, dopo cinque anni, scagionati con formula piena. «Questo processo non avrebbe dovuto nemmeno celebrarsi» dicono soddisfatti e felici i difensori. «Finalmente, giustizia è stata fatta, dopo anni di disagi per gli imputati, anche dal punto di vista lavorativo». Accolta, così, non solo l’istanza della difesa ma anche quella della Procura, che nella scorsa udienza aveva chiesto l’assoluzione.

La vicenda

Tutto comincia nel febbraio 2018, durante la giostra equestre, e dopo la denuncia dell’allora questore Giovanni Aliquò. Il pm Giuseppe Scarpa aveva ricostruito quanto accaduto in quel giorno di Sartiglia, partendo da un filmato che ha registrato la scena finita al centro del processo. Il capocorsa Giandolfi (accusato di oltraggio e minacce al questore) reagisce in modo spropositato alla richiesta di subire controlli antidoping, dopo che ci si era accordati sul contrario. Ma, dice il pm, occorre tener conto del contesto particolare, la Sartiglia vissuta da Su Componidori in modo coinvolgente. Poi il pm esamina le altre contestazioni e, sempre dal filmato, non si vede alcun cavaliere circondare il camper all’interno del quale venivano effettuati i controlli. L’allora questore Aliquò riferisce che è stato Solinas a colpire il camper e che all’interno si sentivano oscillazioni, per questo, si è visto costretto a interrompere le operazioni. Ma dal filmato si vede Solinas bussare alla porta del camper, non dare colpi. Il pm va avanti e afferma di essere convinto che nessuno dei cavalieri volesse minacciare l’allora questore, se così fosse stato i poliziotti sarebbero intervenuti. Anzi i dirigenti delle forze dell’ordine sentiti in aula escludono una situazione incandescente. Per capire il clima, il pm cita in conclusione della requisitoria un episodio: un poliziotto chiede una rosetta a un cavaliere che non esita a dargliela. Insomma, alla luce del dibattimento anche la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati: Andrea Solinas, Alessio Garau, Andrea Manias. Andrea Piroddi e Gianluca Russo erano accusati di interruzione di pubblico servizio. Diversa la conclusione avanzata dalla parte civile. L’avvocato Giovanni Giaquinto (per l’allora questore Aliquò) aveva insistito sulla sussistenza delle contestazioni e aveva ribadito la richiesta di danni, quantificati in 15mila euro.

La difesa

Nella scorsa udienza i difensori Monica Masia e Mario Gusi per Giandolfi, Carla Grecciu e Rominca Marongiu per Manias e Adriano Sollai per Garau, Solinas, Russo e Piroddi avevano sollecitato naturalmente l’assoluzione e ieri hanno potuto esprimere tutta la loro soddisfazione. «È finito un incubo durato cinque anni», hanno detto le avvocate Masia, Marongiu, Grecciu, e il collega Gusi. «Siamo felici per i nostri assistiti che hanno dovuto affrontare problemi anche dal punto di vista lavorativo perché un processo comporta, fra gli altri disagi, anche l’impossibilità di partecipare a un concorso pubblico». Abbracci e sguardi di felicità fra i cavalieri e i loro difensori. Gioia difficilmente contenibile. «La sentenza ha reso dignità ai cavalieri, alla Sartiglia, alla città e alla Sardegna intera» ha aggiunto l’avvocato Sollai. «Abbiamo dovuto istruire un processo - sentendo la polizia giudiziaria normalmente citata dalla pubblica accusa - quando fin dal primo istante era chiaro che non ci sarebbe stato bisogno di andare a dibattimento. Ora attendiamo le motivazioni della sentenza per poter mettere la parola fine a questa vicenda».