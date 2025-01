“Antidiva Putiferio”, Miss Rettore è tornata  

Era il 2011 quando usciva “Caduta massi”, l'ultimo album di inediti di Rettore. Quattordici anni dopo, inframezzati da tanti singoli e da decine di live, la regina pop rock italiana torna, da domani, con un nuovo disco. “Antidiva Putiferio”, «ovvero io con nome e cognome. Sono sempre stata un’antidiva e sono l'immagine del putiferio fin da bambina, a partire dai miei capelli», racconta l'artista veneta con la solita grinta, senza nessun timore di affrontare il mercato discografico di oggi. «Non devo dimostrare niente, non ho bisogno di cambiare il mio modo di fare musica per adattarmi alle mode di oggi, non l'ho mai fatto e non mi metto ora dei limiti. Non sto cercando di diventare popolare o conosciuta. Del resto il silenzio ci vuole: non puoi sempre dire cose nuove in continuazione. Ci sono grandi cantautori che rifanno lo stesso disco da 30 anni», sottolinea raccontando come il nuovo lavoro sia un racconto, «che parla di me e anche della società attuale, non evitando critiche ad esempio ai social, ma sempre con un occhio allo smile piuttosto che con un velo nero». Un concept album? «Sì, c'è un filo rosso che lega tutte le canzoni. Ognuna inizia dove finisce l'altra. È un cubo di Rubik dalle tante sfaccettature: cambia in base a come lo muovi, deve smuovere un pò la curiosità per qualcosa che sia già sentito, già digerite». Le atmosfere sono quelle anni ‘70 e ‘80, tra voglia di scatenarsi, elettronica e collaborazioni con giovani artisti, perché «finché abbiamo vita, abbiamo bisogno di muoverci, il movimento è vita». Così Rettore, alla soglia dei 70 anni, reinventa sé stessa.

