Anticorruzione, presto il Piano 

Il Comune di Elmas ha aperto la procedura per l’aggiornamento della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao 2025-2027. Il Piano nazionale anticorruzione prevede che le amministrazioni, al fine trovare una strategia efficace per alimentare la legalità e la sedimentazione di buone prassi, coinvolgano cittadini e organizzazioni in occasione dell’elaborazione o dell’aggiornamento del proprio Piano. Pertanto entro il 30 gennaio cittadini, associazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio comunale, potranno formulare osservazioni finalizzate a una migliore individuazione di misure capaci di mitigare il rischio corruttivo.

Tutti i soggetti interessati potranno dunque trasmettere proposte, suggerimenti e osservazioni utili all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.elmas.ca.it. (sa. sa.)

