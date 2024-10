Anticorruzione: Busia eletto presidente della Rete europea 

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il nuorese Giuseppe Busia, è stato eletto alla guida della Rete europea Autorità anticorruzione (European network for public ethics). La Rete Enpe riunisce le autorità indipendenti degli Stati Ue, attive nel campo dell'integrità e della trasparenza nel settore pubblico, ed è l'interlocutore primo delle istituzioni europee nella lotta alla corruzione.

Busìa sostituisce il presidente dell'Autorità francese, Didier Magau, appena nominato ministro della giustizia del Governo Barnier. «Obiettivo della Rete di cui Anac è stata membro fondatore nel 2022 - spiega una nota - è promuovere una cultura dell'integrità pubblica e l'armonizzazione delle norme in tema di prevenzione della corruzione, adottate dai diversi Stati membri, individuando le buone pratiche in materia. Ciò rende Enpe centrale nel momento in cui Commissione, Parlamento e Consiglio Ue devono trovare un accordo sul testo definitivo del pacchetto di norme anticorruzione».

«Questa elezione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro fatto in questi anni da Anac a livello europeo e internazionale», ha sottolineato Busia dopo il voto: «La coesione all'interno della nostra rete ci dà forza e autorevolezza nei confronti delle istituzioni europee e della società civile, per promuovere una cultura etica che supporti la trasparenza, l'integrità e la responsabilità a tutti i livelli della vita pubblica». Nato a Nuoro nel 1969, Giuseppe Busia si è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e specializzato in diritto comparato. Ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, tra cui quello di segretario generale del Garante per la privacy.

