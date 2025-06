Antico sposalizio, la cultura in rivolta 

Un rilancio della consulta delle associazioni locali e soprattutto un coinvolgimento nelle iniziative a contorno del Matrimonio selargino. A chiederlo da tempo è la Rete Selargius cultura, supportata da un ordine del giorno presentato in Consiglio e approvato con un sì bipartisan. Ma sullo sfondo ci sono le tensioni tra alcune associazioni e l’assessora competente Sara Pilia.

Il dibattito in Comune è iniziato la scorsa settimana con l’approvazione di un ordine del giorno proposto dal consigliere Franco Camba e votato da tutti. Nel documento si impegnano il sindaco e la Giunta a «garantire criteri equi, trasparenti e partecipativi per l’assegnazione delle risorse economiche destinate all’organizzazione dell’Antico sposalizio e degli eventi culturali collaterali. E promuovere la più ampia partecipazione delle realtà associative che operano nel territorio comunale».

Lo scontro

Proposta che segue un recente incontro-scontro fra associazioni e l’assessora. Nella riunione la Rete Selargius cultura ha ribadito la richiesta di «rilancio della consulta e di una nuova stagione partecipata e di progettazione condivisa» e soprattutto un cambio di passo nell’organizzazione delle iniziative culturali in città, comprese quelle collaterali al Matrimonio selargino, a contorno dell’evento principale sotto la regia della Pro Loco. «Abbiamo bisogno di un’assessora alla Cultura che sappia farsi interprete delle esigenze reali del territorio, capace di garantire equità, visione e dialogo con tutte le componenti culturali della città», dice Claudio Puddu, segretario della rete culturale cittadina.

«Serve collaborazione, non contrapposizione», la replica di Pilia. «Come assessora, non ho mai negato il confronto e continuerò a favorirlo. Credo profondamente in una cultura aperta, plurale, cooperativa, in cui ogni realtà del territorio possa offrire il proprio contributo in modo equo e rispettoso. Selargius merita un dibattito culturale maturo, che sappia andare oltre le contrapposizioni personali e lavorare per un obiettivo comune: una cultura che non si impone, ma si costruisce».

Le risorse

Tensioni che si cerca di superare con il recente via libera dell’assemblea civica di piazza Cellarium alle risorse del bilancio comunale. Prima un emendamento del consigliere Mario Tuveri, poi la richiesta della minoranza - accolta dopo quasi due ore di bagarre - di riservare una somma più consistente alle associazioni: sì al tesoretto di 115mila euro, di cui 75mila vanno alla Pro Loco per Sa Coja Antiga, il resto è per le altre realtà culturali cittadine.

