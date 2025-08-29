Antico sposalizio e affari, molti negozi resteranno chiusi 

Ci saranno molte serrande chiuse anche quest’anno in occasione del Matrimonio selargino. Nonostante il grande flusso di persone attese, i commercianti di Selargius continuano ad essere divisi sull’opportunità di restare aperti la domenica. Perché se si prevedono grandi incassi per le attività di ristorazione, lo stesso non si può dire per gli altri.

«Noi non apriremo il giorno del Matrimonio selargino» dice Stefano Uras titolare dell’Erboristeria L’orto dei semplici in via Istria, «perché la nostra non è un tipo di attività che richiama le persone che accorrono per l’iniziativa. Io sono qui da 21 anni avevo anche partecipato a quel villaggio che veniva creato per l’occasione ma adesso non ha molto senso. Discorso diverso è per le attività di ristorazione».Non prevedono grandi affari nemmeno alla gioielleria Salis in via San Martino dove però Simona Badas assicura, «noi abbiamo sempre aperto e lo faremo anche quest’anno anche se in negozio non entra nessuno. Il Matrimonio selargino è una cosa importante che ho sempre seguito ed è importante far vedere che ci siamo». I più contenti ovviamente sono i titolari delle attività di ristorazione come Massimo Aresu di Egò Cafè in via Gallus, «C’è un grande flusso di persone non solo la domenica ma anche nei giorni precedenti. Capiamo però che le altre attività non di ristorazione possano fare fatica».

