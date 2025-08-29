VaiOnline
Selargius.
30 agosto 2025 alle 00:19

Antico sposalizio e affari, molti negozi resteranno chiusi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci saranno molte serrande chiuse anche quest’anno in occasione del Matrimonio selargino. Nonostante il grande flusso di persone attese, i commercianti di Selargius continuano ad essere divisi sull’opportunità di restare aperti la domenica. Perché se si prevedono grandi incassi per le attività di ristorazione, lo stesso non si può dire per gli altri.

«Noi non apriremo il giorno del Matrimonio selargino» dice Stefano Uras titolare dell’Erboristeria L’orto dei semplici in via Istria, «perché la nostra non è un tipo di attività che richiama le persone che accorrono per l’iniziativa. Io sono qui da 21 anni avevo anche partecipato a quel villaggio che veniva creato per l’occasione ma adesso non ha molto senso. Discorso diverso è per le attività di ristorazione».Non prevedono grandi affari nemmeno alla gioielleria Salis in via San Martino dove però Simona Badas assicura, «noi abbiamo sempre aperto e lo faremo anche quest’anno anche se in negozio non entra nessuno. Il Matrimonio selargino è una cosa importante che ho sempre seguito ed è importante far vedere che ci siamo». I più contenti ovviamente sono i titolari delle attività di ristorazione come Massimo Aresu di Egò Cafè in via Gallus, «C’è un grande flusso di persone non solo la domenica ma anche nei giorni precedenti. Capiamo però che le altre attività non di ristorazione possano fare fatica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Statale 130, la spazzatura è di casa «Ogni giorno nuovi immondezzai»

Da Elmas a Decimomannu prese di mira piazzole di sosta e campagne 
Carlo Manca
Macomer.

Abbandonate sessanta carcasse d’auto

Francesco Oggianu
Energia

«Stop alle batterie» Ora Mogorella prepara le barricate

No alle 29 centrali di accumulo: «Decise dal ministero in segreto» 
Lo. Pi.
La festa

Il monito del vescovo: «Non addormentiamo le nostre coscienze»

L’invito di monsignor Mura: «Quando questa città smetterà di farsi del male?» 
Giuseppe Deiana
Il caso

La Maddalena ferita: l’assalto degli yacht risale a sette anni fa

Gli operatori nautici: danneggiati da una foto vecchia e ingannevole  
Andrea Busia
Il caso

Meloni: niente sconti ai siti sessisti

Premier «disgustata», denunce in tutta Italia. «La sede è a Sofia» 
Il caso

«L’Isis voleva uccidere Bergoglio a Trieste»

Arrestato un cittadino turco di 46 anni, che ora si trova in isolamento 