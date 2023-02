Antico quadro del patrono donato alla comunità  

Un gruppo di benefattori di Sant’Antioco acquista un quadro del 700 che raffigura il martire mauritano patrono della Sardegna con Nostra Signora di Bonaria per donarlo alla comunità antiochense.

L’iiniziativa è stata resa possibile grazie alla mediazione di Roberto Lai, carabiniere in pensione del tutela patrimonio culturale, da sempre impegnato per la valorizzazione del culto del Santo. Ha messo insieme otto persone che hanno partecipato all’acquisto. La trattativa con i familiari del collezionista d’arte cagliaritano è stata chiusa per ottomila euro. L’interesse verso la raffigurazione ha un valore religioso importantissimo e la destinazione scelta è quella chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Sant’Antioco. Il quadro faceva parte dell’importante collezione di Ettore Gasperini de Orange, morto recentemente per Covid: è stato venduto dagli eredi, in considerazione della particolare dedizione degli antiochensi. Il valore è stato determinato dalla clausole che obbligano l’esposizione al pubblico nel giusto contesto religioso. È stata avviata una sottoscrizione il restauro della tela e della cornice alla quale stanno aderendo in tanti. Il quadro ha una scritta in spagnolo che attesta il riconoscimento di Sant’Antioco come patrono della Sardegna e la raffigurazione assieme a Nostra Signora di Bonaria, altra patrona massima, ne esalta l’immagine.

RIPRODUZIONE RISERVATA