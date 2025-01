Antico crocifisso donato alla comunità 

Un antico crocefisso ligneo donato alla comunità massargese per suggellare la fresca acquisizione al patrimonio comunale di Casa Scarpa.

È il gesto compiuto da Gino Scarpa, proprietario fino al 24 dicembre della dimora storica del 1300 il cui grande giardino da quasi 3 mila metri quadri (e ricco di frutteti secolari) si affaccia in piazza Pilar. «Ringraziamo il signor Scarpa per il presente, - dice la sindaca Debora Porrà, che ha accolto l’ex proprietario insieme all’assessore all’Ambiente Stefano Osanna - e ribadiamo di essere veramente lieti che Casa Scarpa sia interamente divenuta un bene pubblico di cui potrà beneficiare l’intera comunità». Così come la chiesa della Madonna del Pilar Casa Scarpa venne edificata nella prima metà del 1300 durante la Signoria pisana del Conte Bonifacio dei Donoratico. Nel corso del 1700 la dimora baronale venne acquisita dalla famiglia Asquer fino ad arrivare alla signora Pina, nonna di Gino Scarpa, per poi essere divisa nelle proprietà Scarpa e Casula e ora nuovamente riunita grazie all’acquisto del Comune. «Auspico - ha detto Gino Scarpa - che la dimora ora riunita possa avere nuova vita ed essere un luogo edificante per tutti i massargesi».

