Anticipo vincente per l’athena di coradduzza 

Buona la prima per Francesco Coradduzza sulla panchina dell’Athena Sassari. Con il nuovo tecnico nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie B femminile arriva il successo per 4-2 sulla Polisportiva 1980. In settimana la società sassarese aveva annunciato l’arrivo di Coradduzza dopo l’addio di Daniele Floris per motivi lavorativi. I quattro gol di Marques hanno consegnato la vittoria interna all’Athena, terza nel girone A.

In quarta posizione c’è la Jasnagora, che in casa contro il Bagnolo ultimo della classe si è imposta per 2-1. Al PalaConi sono state Orgiu e Saraniti a firmare il successo rossoblù.

Non è scesa in campo la Mediterranea, che osservava il turno di riposo. Le cagliaritane sono sempre in testa alla classifica del girone A con 45 punti. Il 5-0 del Pero sull’Infinity Futsal ha accorciato a otto le lunghezze di vantaggio sul secondo posto con cinque giornate ancora da disputare. La Med tornerà in campo domenica per il derby contro l’Athena Sassari.

Nel girone B lo Shardana Futsal vince 5-2 in casa contro il Real Gryphus. L’Arzachena perde 12-0 in trasferta contro la capolista Roma.

